Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Bilecik'te başkanlar kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bilecik'te sendikanın başkanlar kurulu toplantısına katıldı

Yalçın, toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, toplu sözleşme süreçleriyle ilgili bilgiler aktardı.

Taleplerini dile getiren Yalçın, "Memur-Sen olarak yaptığımız tespitler ve çalışmalar neticesinde, en düşük devlet memuru maaşının yüzde 10'u kadar, her çalışan için standart olarak seyyanen zam olarak verilmesi konusunda teklifimizi sunduk. Bu anlamda ısrarımız devam ediyor. " dedi

Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşmedeki beklentilerini dile getirerek " Hükümetin memurları memnun edecek bir toplu sözleşme sistematiği için şimdiden hazırlıklarını yapması gerekiyor." diye konuştu.

Kamuda istihdam biçiminin fazla çeşitlendiğini savunan Yalçın, "Biz bu dağınıklığın bir an önce bitmesini istiyoruz. Memur-Sen olarak şu ana kadar yaptığımız bilgilendirmeyi, bakış açısını, rakamları dikkate alarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Yeter ki bu konuda alandaki sorunlar giderilsin. Bu anlamdaki keşmekeş ortadan kaldırılsın istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yalçın, daha sonra başkanlar kurulu toplantısına katıldı.