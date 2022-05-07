Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Bingöl'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim alım gücümüz düşmesin. Eşel mobil sistemini uygulayın, aylık gelire enflasyonu aylık yansıtarak en azından alım gücümüzü koruyun. Bu son derece haklı, son derece insani ve insaflı bir talep." dedi.

Yalçın, bir düğün salonunda Memur-Sen Bingöl Temsilciliğince düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in sendikal mücadelede 30. yılını yaşadığını söyledi.

Kuruluş ilkelerinden ödün vermeden aynı çizgide devam ettiklerini dile getiren Yalçın, temel hak ve hürriyetler konusunda birçok kazanıma imza attıklarını belirtti.

Sendikalarının geleceğe yönelik yol haritasını hazırlamak için çalıştıklarını anlatan Yalçın, "Biz yasal haklarla, meşru haklar arasındaki makası kapatmak için mücadele veriyoruz örgütlü gücümüzle. Yoksa ensemizde boza pişirmeye devam edecekler. Bu örgütlü gücü büyüteceğiz, yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bol keseden konuşuyorlar"

Türkiye'de bugünlerde göçmen ve sığınmacı karşıtlığının tartışıldığına dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:

"Türkiye'de birileri operasyon çekiyor. Kardeşim senin ötekileştirdiğin Halepli adam, Çanakkale'ye git, şehitliği gez, en fazla Bursalı, ikinci Halepli var. O buraya gelip zamanında şehit oldu, Çanakkale geçilmesin diye. Orası senin vilayetindi daha dün. O, buraya gelip şehit olduğunda Çanakkale'de onun ismini saydığında bu anlamda iftihar edeceksin, ümmet diyeceksin, insan diyeceksin ama bugün o duruma kayıtsız kalacaksın. Kayıtsız kalma şansı yok Türkiye'nin. O konuşanlar boş geçinen ve bol keseden konuşuyorlar. Suriye senin sınırın. Suriye'deki her türlü kargaşa Türkiye'yi ilgilendirir. Onun için rahmetli Erbakan Hoca, siyonizmden, büyük İsrail'den bahsederken 'Bir gün mesele Suriye ise hedef Türkiye'dir.' boşuna demedi."

"Türkiye'de bir iç kargaşanın arayışı içerisindeler"

Yalçın, "Türkiye'de nasıl Gezi'de Soros taktiğiyle toplumu kargaşaya dönüştürdüler ve yükselen ekonomik trendin beynini kırdılar, Gezi'den sonra aşağı doğru iniş başladı. Şimdi de benzer tartışmalarla Türkiye'de bir iç kargaşanın arayışı içerisindeler. Bunlar hiç değişmedi, hep böyleler." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin kazanması için omurgalı durmaya çalıştıklarını ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkede bir gelir pastası varsa bunun adil paylaşılmasını istiyoruz. Kişi başına düşen milli gelir düşüyorsa, dolar oynuyorsa, enflasyonist bir ortama girilmişse burada diyoruz ki en azından eşel mobil sistemiyle kamu görevlisini stabil yerde tutun. Bizim alım gücümüz düşmesin. Eşel mobil sistemini uygulayın, aylık gelire enflasyonu aylık yansıtarak en azından alım gücümüzü koruyun. Bu son derece haklı, son derece insani ve insaflı bir talep. 6 ay sonra enflasyon farkını tahsil edecek olmak toplu sözleşmenin bir kazanımıdır ama enflasyonist ortamda aylık yansımalı en azından. En kötü ihtimalle 3 ayda bir yansımalı ki alım gücü çok fazla aşağıya düşmesin."

Yalçın, herkesin 3600 ek göstergedeki talebinin temel nedeninin emekli maaşı ve ikramiyesinin yükselmesi olduğuna işaret ederek, "Bunun 2 tane yolu var; 3600'e çıkacakların 3600'e, 3600 skala boyutuyla çıkacakların da tazminat yansıtma oranlarını 20'şer, 20'şer puan yukarı artırarak onların daha iyi maaş ve ikramiyesini yükseltecek adım atılmalı ve genel memnuniyet, adalet üretilmeli." diye konuştu.

Toplantıya, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Memur-Sen Bingöl Şube Başkanı Yunus Kava ve üyeler katıldı.