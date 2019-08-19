Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Biz makul teklif sunduk dolayısıyla makul de adım istedik"
1 saat önce
-Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklaması ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konfederasyon genel merkezinde, Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:52 Kaynak: AA
-Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın
'ın açıklaması ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konfederasyon genel merkezinde, Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Son başvuru tarihi 23 Ağustos! TÜBİTAK koruma alacak Memur-Sen'den hükümetin yeni zam teklifine yanıt: Anlaşılmadığını gösteriyor Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı neden görevden alındı? Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den üç HDP'li belediyeye kayyum atanmasına tam destek