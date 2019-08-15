Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Biz yarın teklifin gelmesini bekliyoruz"
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Biz yarın teklifin gelmesini bekliyoruz"

10 dakika önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:09 Kaynak: AA
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