Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Biz yarın teklifin gelmesini bekliyoruz"
10 dakika önce
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:09 Kaynak: AA
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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