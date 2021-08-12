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Memur Sen Genel Başkanı Yalçın: "Bize sunulan teklif, toplu pazarlığın başlamasını sağlayacak nitelikte değil" - Son Dakika

Memur Sen Genel Başkanı Yalçın: "Bize sunulan teklif, toplu pazarlığın başlamasını sağlayacak nitelikte değil"

12.08.2021 21:42
Memur Sen Genel Başkanı Yalçın:

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bugün masaya sunulan kamu işveren teklifinin içerdiği, artış oranları yükseltilmeli" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bugün masaya sunulan kamu işveren teklifinin içerdiği, artış oranları yükseltilmeli" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşmede hükümetin bugün kamu görevlileri için sunduğu zam teklifine ilişkin istişare ve görüşmeler sonucunda teklifle ilgili değerlendirmelerini paylaştı. 81 il temsilcilerinin Ankara'ya çağrılacağını ifade eden Yalçın, "Bizim teklifimizden 18 gün, ilk oturumdan 10 gün sonra sunulması yönüyle geç, içerik itibariyle ise beklentilerin, olması gerekenin, adalet eşiğinin uzağında tekliflerle karşılaştık. Kamu işvereni, maaş ve ücretlere 2022'de yüzde 5+yüzde 6, 2023'de yüzde 6+ yüzde 6 olmak üzere toplamda iki yıllık 23 puanlık bir artış önerdi. Bunun dışında somut, hesaplanabilir, tarihi, içeriği, kapsamı, uygulama süreci bilinir ya da öngörülebilir bir teklif sunmadı. Bakan tarafından ifade edilen teklif içeriğinde; ek gösterge, sözleşmeli personel, refah payı gibi bizim tekliflerimizde yer alan ana konularla ilgili müzakere etme eğilimi hissettirecek bir netlik ne yazık ki söz konusu değildir. Diğer taraftan, kamu işvereninin sunduğu teklifte; 26 Temmuz'da kendilerine iletilmek üzere Bakanlığa sunduğumuz Genel Toplu Sözleşme teklif metni içeriğinde yer alan birçok konuyla ilgili 'evet' ya da 'hayır' veya değerlendirme tespiti şeklinde bir beyanda bulunmamaktadır. Kaldı ki, genel toplu sözleşme tekliflerinin tasnifi ve müzakeresi noktasında da hem kurumların ve bürokratların hem de Bakanın toplu sözleşme tekliflerimizle ilgili içerik, maliyet ve mahiyet yönüyle yeterince bilgi sahibi olduğu da ortak kanaatimizdir" şeklinde konuştu.

Kamu işvereni teklifinde, toplu sözleşme sürecinin diğer önemli ayağını oluşturan hizmet kollarıyla ilgili bir bölümün, hükmün ve teklifin bulunmadığını vurgulayan Yalçın, "Bu tablo, kamu görevlilerinin beklentilerini ve haklı taleplerini yansıtan toplu sözleşme tekliflerimizin karşılığında işveren tarafından ortaya konması gereken iradenin henüz tam olarak ifade edilmediği kanaati oluşturmaktadır. Bugün bize sunulan teklif, toplu pazarlığın başlamasını sağlayacak nitelikte olmadığı gerçeği yanında kamu işvereninin müzakere başlatacak yeni bir teklifi hazırlaması gereğini de ortaya koymaktadır. Bu bakış açısıyla teklif oturumu sonrasında kamuoyuna yaptığımız açıklamada, teklife ilişkin değerlendirmeler yanında teşkilatımızın konuya bakışını, örgütlü güç kapasitemizin bugünden sonraki aşamada sürece nasıl etki edeceğini, Türkiye'nin 81 ilindeki teşkilatlarımızın ve üyelerimizin konuya bakışını ortaya koyacak sürecin nasıl işletileceğini, belirlemek noktasında Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzu toplayacağımızı ve kurulca alınacak kararların duyurularak süreci yönetip yönlendireceğimizi ifade etmiştik. Bu kapsamda teklif sonrası Genel Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ve akabindeki başkanlar kurulu toplantısı ile toplu sözleşme sürecinde gelinen nokta ve bundan sonraki aşamaya dair yapılacaklara ilişkin aşağıdaki kararlara varılmıştır" dedi.

"Ek gösterge, sözleşmeliler ve refah payı başlıklarına ilişkin olumlu tutum devam ettirilmeli, kapsam ve takvim belirsizlikleri giderilmeli,"

Bugün masaya sunulan kamu işveren teklifindeki artış oranlarının yükselmesi gerektiğini belirten Yalçın, "Ek gösterge, sözleşmeliler ve refah payı başlıklarına ilişkin olumlu tutum devam ettirilmeli, kapsam ve takvim belirsizlikleri giderilmeli, teklif netleştirilmeli, genel toplu sözleşmeye dair tekliflerimizde yer alan diğer konu (seyyanen zam, aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, dini bayram ikramiyesi, ek ödeme, özel hizmet tazminatı vb.) başlıklarının cevapsız bırakılması durumu fark edilmeli, bu konularda kamu işvereni masaya müzakere temelli teklifler getirmeli. Toplu sözleşmenin hizmet kollarına ilişkin bölümü kapsamında devam edecek müzakerelerde genel toplu sözleşme teklifindeki hata yapılmamalı, teklif içerikleri net ve somut olmalıdır" diye konuştu. - ANKARA

Memur Sen Genel Başkanı Yalçın: Bize sunulan teklif, toplu pazarlığın başlamasını sağlayacak nitelikte değil

Toplu Sözleşme, Ali Yalçın, Memur Sen, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Memur Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Bize sunulan teklif, toplu pazarlığın başlamasını sağlayacak nitelikte değil' - Son Dakika Ekonomi


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