Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Bu oranlar enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil"
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Bu oranlar enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil"

37 dakika önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin 2020 ve 2021 yılları için kamu görevlilerine sunduğu teklifle ilgili ayrıntılı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaştı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin 2020 ve 2021 yılları için kamu görevlilerine sunduğu teklifle ilgili ayrıntılı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaştı.
Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:52 Kaynak: AA
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