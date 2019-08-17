Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Bu oranlar enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil"
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin 2020 ve 2021 yılları için kamu görevlilerine sunduğu teklifle ilgili ayrıntılı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:52 Kaynak: AA
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
, Kamu İşveren Heyeti'nin 2020 ve 2021 yılları için kamu görevlilerine sunduğu teklifle ilgili ayrıntılı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaştı.
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