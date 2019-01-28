Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Büyüyen Türkiye'nin Mimarlarının Beklentileri Yerine Getirilsin"

Ulaştırma Memur-Sen Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, güçlenen Türkiye'de kamu görevlilerinin sorunlarının da çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Ulaştırma Memur-Sen Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, güçlenen Türkiye'de kamu görevlilerinin sorunlarının da çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti. Yalçın, 3600 ek göstergede devletin en üst kademesinden verilen sözün yerine getirilmesi ve kapsayıcı ve eşitleyici bir modelin tüm kamu görevlilerini kapsayacak bir şekilde çalışılması gerektiğini ifade etti.



Memur-Sen'e bağlı Ulaştırma Memur-Sen'in Olağanüstü Genel Kurulu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Kongrede bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge konusuna değinerek, konunun teklifçisi oldukları gibi takipçisi olduklarının da altını çizdi. Yalçın, "Süreci başından sonuna kadar takip ettik, edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarını, bir adım olarak görüyoruz ancak yine de yeterli değil. Biz diyoruz ki artık 3600 ek göstergede verilen sözler tutulsun, tüm kamu görevlilerini kapsayan, paydaşlarıyla birlikte, hukuk devletinin gereğinin işaret ettiği hak ve adalet temelli bir çalışma yapılsın. Büyüyen Türkiye'nin mimarları olarak kamu görevlilerinin beklentileri yerine getirilsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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