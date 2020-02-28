Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan "28 Şubat" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan '28 Şubat' değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan "28 Şubat" değerlendirmesi Açıklaması

6 saat önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 12 Eylül'ün hesabı sorulmadığı için 28 Şubat'ın yaşandığını belirterek, "15 Temmuz'un bu anlamda hesabı sorulduğu ve millet tarafından FETÖ'nün defteri dürüldüğü için tedirginler.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 12 Eylül'ün hesabı sorulmadığı için 28 Şubat'ın yaşandığını belirterek, "15 Temmuz'un bu anlamda hesabı sorulduğu ve millet tarafından FETÖ'nün defteri dürüldüğü için tedirginler. Bunun için sivil irade güçlü olmak zorunda." dedi.

Yalçın, Memur-Sen Artvin Şubesince, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Artvin Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Memur-Sen ailesi olarak 28 yıllık destansı bir sendikal yürüyüşün içinde olduklarını söyledi.

"28 Şubat postmodern darbesi"nin üzerinden 23 yıl geçtiğini, yaşanan acıların kendilerini yıldırmadığını dile getiren Yalçın, "Dün yaşanan acılar bir daha yaşanmasın, bir daha millet iradesi örselenmesin, milletin üzerine darbeciler, apoletliler, jakobenler, dışarıdan emir alan lejyonerler çöreklenmesin diye her dem diri durarak mücadele etme sorumluluğumuz devam ediyor." diye konuştu.

"Bu süreci unutmadık, unutturmayacağız"

Yalçın, 28 Şubat'ı anlamakta zorlanan genç kuşaklar olduğunu söyledi.

"Biz rakamlarla 28 Şubat raporu hazırladık." diyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu süreci unutmadık, unutturmayacağız. 8 Mart'ta Birleşmiş Milletlerde bir toplantı var. Kadın komisyon başkanımız gidecek ve raporu İngilizce olarak oradaki tüm delegasyona sunacak. 28 Şubat bu milletin iradesini hafife alan, bu milletin iradesine çöreklenen, dışarıdan talimat alan ve aldığı talimatı bu ülkede adım adım uygulayan, sivil görünümlü beyni üniformalı yapıları da kendine taşeron olarak kullanan, 381 milyar dolar faturayı bu ülkeye ödeten bir garabetin adıdır."

Postmodern darbenin bu ülkeye çok büyük acılar yaşattığını belirten Yalçın, "Bu ülkede 12 Eylül'ün hesabı sorulmadığı için 28 Şubat yaşandı. 15 Temmuz'un bu anlamda hesabı sorulduğu ve millet tarafından FETÖ'nün defteri dürüldüğü için tedirginler. Bunun için sivil irade güçlü olmak zorunda. " değerlendirmesinde bulundu.

Memur Sen, 28 Şubat, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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