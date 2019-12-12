Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan AA'ya geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan AA'ya geçmiş olsun ziyareti

6 saat önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransa'da yaralanması dolayısıyla Anadolu Ajansına (AA) geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan AA'ya geçmiş olsun ziyareti, System.String[]

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransa'da yaralanması dolayısıyla Anadolu Ajansına (AA) geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'nın makamında gerçekleşen görüşmede Yalçın, tüm ülkelere özgürlük konusunda "ders" vermeye kalkan Fransa'dan yine bir polis şiddeti haberi geldiğini söyledi.

Yalçın, AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın, emeklilik reformunu protesto etmek için düzenlenen eylem gösterilerine karşı orantısız güç uygulayan Fransa polisinin attığı gaz kapsülüyle gözünden yaralandığını anımsattı. Yalçın, "Şimdi burada şunu sormak gerekiyor, bir Fransız muhabir Türkiye'de bu şekilde yaralansaydı Fransa ne tür bir algı üretirdi bu olay üzerinden? Muhtemelen tüm dünyaya, 'Basın Özgürlüğü ve Özgürlük' üzerinden bir dolu mesaj gönderirdi." dedi.

"Emek ve alın teri için gerçekleştirilen gösterilere karşı orantısız bir şekilde müdahale eden Fransa polisi bu özgürlüğün hangi noktasında? ya da bu emri, bu şiddeti öneren, talimatını veren Fransa hükümetinin, diğer ülkelere karşı gösterdiği 'Özgürlük' hassasiyeti nerede?" diye soran Yalçın, "Bizler, 'Emek ve alın terinin rengi olmaz' derken, Fransa'nın şiddeti önceleyen baskı politikasının amacını da maksadını da anlayamıyoruz. Emeği kutsal gören bir hareketin lideri olarak şunu tekrar belirtmek istiyorum, emek de kutsaldır, emeğin savunulması da." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa polisinin orantısız müdahalesine dikkati çeken Yalçın, "Fransa'da son 1 yılda düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 500 kişi yaralandı, 26 kişi gözünü kaybetti. Bu olay gözden kaybolmamalı, göz önünde bulundurulmalı. Dünya bunu kaydetmeli." ifadelerini kullandı.

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı da ziyaret dolayısıyla Yalçın'a teşekkür etti.

Bu arada Ali Yalçın, ziyarette Kazancı'ya Mehmet Akif İnan'ın hayatını anlatan 3 ciltlik eser hediye etti.

Mustafa Yalçın, Ali Yalçın, Memur Sen, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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