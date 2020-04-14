Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, vatandaşlara PTT çalışanlarının iş yükünü artıracak gereksiz siparişler vermemeleri çağrısında bulundu.

Yalçın, PTT Ankara Başmüdürlüğü yerleşkesinde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede PTT çalışanlarının yanında olduklarını ve birlikte vatandaşlara maske dağıtacaklarını söyledi.

Bu sürecin sağlık ve PTT çalışanları üzerinde çok ciddi anlamda iş yükü oluşturduğunu belirten Yalçın, "PTT çalışanları, insanların 'Evde kal.' çağrısıyla evde yoğunlaşması dolayısıyla e-ticaretin artmasından kaynaklı bir iş yüküyle karşı karşıya." diye konuştu.

Yalçın, PTT çalışanlarının ihtiyaç sahiplerinin ücretleri ve maske dağıtımı gibi konularda olağanüstü fedakarlık gösterdiğini vurguladı.

Burada bulunmasının nedeninin farkındalığı artırmak olduğunu bildiren Yalçın, bu süreçte vatandaşların internet ortamından "e-mühim" planlaması yaparak, e-ticaret konusunda çok iktisatlı davranmasını, gereksiz alışveriş yapmamasını istedi.

Eczanelerde maskelerin ücretsiz bulunabileceğine ilişkin hükümetin attığı adımın son derece yerinde ve kıymetli olduğunu belirten Yalçın, böylece PTT çalışanlarının iş miktarının hafifleyeceğini söyledi.

PTT çalışanlarının her türlü alkışı, takdiri ve teşviki hak ettiğini dile getiren Yalçın, bunun uzun vadede ödülsüz kalmayacağını, kamu yönetiminin de duyarlı davranacağını kaydetti.

Yalçın, vatandaşları empati yapmaya davet ederek, "Vatandaşlar kendilerini PTT çalışanı olarak bir düşünsün, bu süreçte arkadaşlarımızın iş yükünü artıracak gereksiz siparişlerden, ilerde de alabileceği şeyi bugün alarak iş yükünü artırmaktan vazgeçsin." dedi.

Açıklamanın ardından Yalçın ve beraberindekiler, PTT personeliyle Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi'nde sipariş verilen adreslere maske dağıtımı yaptı. Postacı kıyafetiyle adreslere maske götüren Yalçın, sipariş veren vatandaşlara "Evde kal." çağrısında bulundu.