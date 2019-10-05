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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan İBB'den çıkarılan işçilere destek

1 saat önce

Eğitim-Bir-Sen'in sendika üyelerine yönelik düzenlediği 2. Bölge Toplantısı'na katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, işten çıkarılan İBB işçilerine ilişkin, "Derman belediyeciliği diyenler, ferman belediyeciliği yapıyor" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan İBB'den çıkarılan işçilere destek, System.String[]

Eğitim-Bir-Sen'in sendika üyelerine yönelik düzenlediği 2. Bölge Toplantısı'na katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, işten çıkarılan İBB işçilerine ilişkin, "Derman belediyeciliği diyenler, ferman belediyeciliği yapıyor" dedi.


Memur-Sen'e bağlı olarak faaliyet yürüten Eğitim-Bir-Sen 2. Bölge Toplantısı düzenledi. Yıldız Teknik Üniversite Davutpaşa Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, genel başkan yardımcıları, şube başkanları ve çok sayıda sendika üyesi katılım gösterdi. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne'deki sendika üyelerinin katıldığı ve eğitim ile ilgili konulara yer verilen programın kapanış konuşmasını Genel Başkan Ali Yalçın gerçekleştirdi. Yalçın, konuşmasında eğitime ilişkin konuların yanı sıra Türkiye gündemindeki birçok konuya değindi.


"Derman belediyeciliği diyenler, ferman belediyeciliği yapıyor"


Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "İBB'nin önünde bekleyen arkadaşlarımıza, ben bu teşkilatımızın özellikle İstanbul teşkilatımızın kuvvetli bir destek organizasyonu yapmasını bu saatten sonra beklediğimi ifade ediyorum. Temsilen bu konuda bir adım attı arkadaşlarımız ve başkanlarımız bu konuda bir gayret gösterdiler. Bir şekilde bu konuda tepkiyi beraber organize edecek ve tüm varlığımızla orada emekçilerin bir ve beraber olduğunu tarihe kaydedeceğiz. Bu konuda dün emek mücadelesi diyenler, emekçileri kucaklamak yerine bugün emekçileri kundaklıyorlar. Emek deyip, emekçi deyip, işçi deyip bunun üzerinden sermaye üretenler, bunun üzerinden politika yapanlar şimdi onların hayatına kastediyor, onları ekmeğinden ediyor. Derman belediyeciliği diyenler, ferman belediyeciliği yapıyor. Bahar gelecek diyenler kara kış getiriyorlar" diye konuştu.


Başkan Yalçın, konuşmasının ardından şube başkanlarına sertifika dağıttı. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eğitim Bir Sen, Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:39 Kaynak: İHA
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