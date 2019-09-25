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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan KAEÜ'ye ziyaret

23 dakika önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile bir araya geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan KAEÜ'ye ziyaret, System.String[]

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, Rektör Karakaya'yı ziyaret ederek, üniversitede yapılan çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Kırşehir'de eğitim öğretim çalışmalarının yanı sıra ekonomik kalkınmaya destek verdiklerini belirten Karakaya, pilot üniversite çalışmaları ve hazırlanan projelerle sadece Kırşehir'e değil, bölgeye katkı verdiklerini de ifade etti.

Ahi Evran Üniversitesinin bütün çalışanlarıyla büyük bir aile olduğunu ve personel ayırt etmeksizin üniversiteye hizmet eden her çalışanın kendileri için değerli olduğunu belirten Rektör Karakaya, Memur-Sen Başkanı Yalçın'a ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti kaydetti.

Yalçın da sendikal faaliyetleri hakkında Rektör Karakaya'ya bilgi verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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