Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan PTT çalışanlarına ziyaret - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, PTT çalışanlarını ziyaret etti.

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kamu görevlilerinin özellikle vatandaşlara hizmet noktasında stratejik bir rol oynadığı belirtildi.

PTT çalışanlarının da vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Ali Yaz ve Birlik Haber-Sen Yönetim Kurulu üyeleri ile Yenimahalle'deki PTT Ankara Başmüdürlüğünü ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, PTT çalışanlarına emeklerinden ötürü minnettar olduklarını ifade etti.

Özellikle bu sürecin iki stratejik kurumu olduğuna dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Birisi sağlık çalışanları, diğeri PTT çalışanları çünkü hayatın akışı bu alanda çalışan arkadaşların üstün gayretlerine bağlı. Bu yüzden PTT çalışanları olarak hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biz kamu görevlisiyiz. Böyle zamanlarda da devletimizin yanında dururuz, milletimizin hizmetinde oluruz. Devletin önemi böyle durumlarda anlaşılır. Avrupa'da yaşanan sıkıntılar, ABD'de yaşanan sıkıntılar dikkatimizi çekiyor."

Yalçın salı günü kendisinin de PTT çalışanlarıyla maske dağıtacağını vurgulayarak, "Ayrıca özellikle ifadelerini kullandı.

Yalçın'ndan vatandaşlara e-alışveriş uyarısı

Genel Başkan Ali Yalçın, vatandaşlara bu süreçte yoğunluğa neden olacak alışverişlerden kaçınmalarını tavsiye ederek, "Acil olmayan ve daha sonra temin edilebilecek ürünleri satın almayı lütfen erteleyin." uyarısında bulundu.