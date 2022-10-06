Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan sözleşmelilere kadro talebi Açıklaması - Son Dakika
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan sözleşmelilere kadro talebi Açıklaması

06.10.2022 15:42
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan sözleşmelilere kadro talebi Açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Geniş çerçevede süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi farklı mevzuatlar üretilerek kamudaki bütünlüğün dağıldığı alan toparlansın ve sözleşmeliler kadroya geçirilerek bu tartışma tamamen bitirilsin istiyoruz.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Geniş çerçevede süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi farklı mevzuatlar üretilerek kamudaki bütünlüğün dağıldığı alan toparlansın ve sözleşmeliler kadroya geçirilerek bu tartışma tamamen bitirilsin istiyoruz." dedi.

Yalçın, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi süreciyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine ilişkin taleplerinin 6'ncı dönem toplu sözleşmede yer aldığını anımsatan Yalçın, toplantıda konunun genel çerçevesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Yalçın, şöyle konuştu:

"Memur-Sen olarak, bizim buradaki temel yaklaşımımız, kamuda kadrolu, süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi ayrımların olmasından ziyade kamuda bir bütünlüğün olması, istihdamın bu anlamda tekleşmesi ve mevzuatın da tek tipleşmesi boyutuyla bir süreç yönetimi yapıyoruz. Kamu, bu kadar dağınıklığı kaldırmaz. Bu memnuniyet getirmediği gibi çalışma barışını da bozuyor. Aynı işi yapan farklı statüde insanlar aynı kurumda, aynı büroda çalışmaya devam ediyorlar ve bu çalışma barışını hiçbir zaman sağlamıyor."

"Keyfiliklerin ortadan kalkmasını istiyoruz"

Memur-Sen'in gayretleriyle 2011 ve 2013'te birçok kamu görevlisinin kadroya alındığını anımsatan Yalçın, bugün de 600 bine yaklaşan sayıda personelin kadroya geçirilmesini talep ettiklerini söyledi.

Devam eden sürecin istişareyle bir noktaya geleceğini düşündüklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Şunu anlayışla karşılıyoruz, mevcut düzenlemenin, 657'nin 4/B kısmı bazı istihdamda zorlanılan teknik personel konusunda bir ruhsat olarak kamuda zaten getirilmişti, bu yine aynen dursun. Bu konuda kamunun bazen istihdamda zorlandığı alanlara ilişkin özel ruhsat olarak bu işlesin. Sözleşmeli olup kadroya geçmek istemeyen bazı kısımlar var, onlar evet kalsın. Ama geniş çerçevede süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi farklı mevzuatlar üretilerek kamudaki bütünlüğün dağıldığı alan toparlansın ve kadroya geçirilerek bu tartışma tamamen bitirilsin istiyoruz. Temel gayretimiz bu. Çünkü bu anlamdaki çeşitlilik hem çalışanı mutsuz ediyor hem örgütlü yapılar olarak bizi yoruyor hem de kamu buradan herhangi bir şey elde etmiyor. Sadece huzursuzluk elde edilmiş oluyor. Bunun mali bir yükü de yok. Zaten bu ödeme yapılıyor çalışanlara. Zaten çalışanın mali haklarında bu düzenleme yapıldığında çok ciddi mali bir iyileştirme söz konusu değil."

CHP'li Kırşehir Belediyesinde bazı sözleşmeli çalışanların işten atıldığını anımsatan Yalçın, bu keyfiliklerin ortadan kalkmasını, insanların güvenceye kavuşmalarını istediklerini söyledi.

Yalçın, 4/C'den 4/B'ye geçemeyip arafta kalanlarla ilgili tartışmaların da sürdüğünü dile getirerek, bunlara gerek olmadığını ve temel yaklaşımlarının belli olduğunu ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konuyla ilgili özverili çalışmalarını gördüklerini anlatan Yalçın, sonuçta herkesi memnun edecek bir çalışmaya vesile olmak istediklerini söyledi.

Yalçın, "Az önceki görüşmemizde 'Ekim ayında bu işi bitirelim' diye ortaklaşa sözel bir mutabakatımız var. Ekim ayında bitirmek nihai hedefimiz." dedi.

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Kaynak: AA

Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan sözleşmelilere kadro talebi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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