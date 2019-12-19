Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Devletin memurunun maaşının da güncellenmesi ve yükseltilmesi... - Son Dakika
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Devletin memurunun maaşının da güncellenmesi ve yükseltilmesi...

6 saat önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Devletin bütçesi dengelendiyse, devletin memurunun bütçesi de dengelenmeli ve büyümelidir.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Devletin bütçesi dengelendiyse, devletin memurunun bütçesi de dengelenmeli ve büyümelidir. Kamu hizmetlerinin ve mallarının fiyatı güncellendiyse, devletin memurunun maaşının da güncellenmesi ve yükseltilmesi gerekir" dedi.


Son olarak 2018 yılının Aralık ayında yapılan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı, 1 yıl aradan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin beklentilerini ve taleplerini sıraladı. Yalçın, toplantının 2019'a dair olumlu, istenen, beklenen ve hak edilen olumlu kararlara, kayda değer kazanımlara, sıkıntıları bitiren, sorunları çözen, haklı talep ve beklentileri hayata geçiren ortaklaşmalara hayat verecek bir şekilde sonuçlanmasını istediklerini ifade etti. Yalçın, KPDK'nın gündemsiz şekilde toplanmasını da eleştirerek, "Ne yazık ki Kurulumuzun münhasır bir gündemi bu toplantıda yok. Bir anlamda toplantı tarihi, yeri, zamanı bildirilen fakat gündemi bilinmeyen bir KPDK toplantısı daha icra edeceğiz. ve umuyorum ki gündem maddeleri olmaksızın yaptığımız son KPDK toplantısı olur" şeklinde konuştu.


1 Ocak itibarıyla hem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla oluşan 5. dönem toplu sözleşmenin hem de 2020 merkezi yönetim bütçesinin yürürlüğe gireceği gerçeğini de dikkate alarak KPDK taleplerini hazırladıklarını ifade eden Yalçın, "Taleplerimizi bir şema şeklinde özetlersek üç ana başlık altında toplayabiliriz. Birinci grupta; kamu görevlileri sendikacılığı mevzuatıyla kamu personel mevzuatına ilişkin paradigma değişimi gören reform ve restorasyon içeren taleplerimiz var. İkinci grupta; toplu sözleşme sürecinde de teklif olarak kamu işverenine sunulan, hatta bir bölümü uzlaşılan mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin taleplerimiz var. Üçüncü grupta ise; kamu personel sisteminin, kamu hizmetlerinin ve kamu yönetiminin mevcut sorunlarının çözümüne, işleyiş ve işletiminin güçlenmesine, kamu işvereninin beklentileri karşılama kapasitesinin yükseltilmesine yönelik taleplerimiz var" diye konuştu.


"Kamunun bütçesi dengelendi" diyen Yalçın, "Kamu tarafından sunulan mal ve hizmetlerin fiyatları güncellendi. Faizlerde düşüş, enflasyonda aşağı yönde hareket, kapasite kullanımı, tüketici güven endeksi kapsamlı parametrelerde yukarı yöndeki hareket istikrar kazanmış gibi gözüküyor. Parametrelerdeki olumsuzlukların doğrudan ve acımasız bir şekilde yansıtıldığı kamu görevlileri kitlesine artık olumlu içeriklerin de doğrudan ve amasız yansıtılması gerekiyor. Devletin bütçesi dengelendiyse, devletin memurunun bütçesi de dengelenmeli ve büyümelidir. Kamu hizmetlerinin ve mallarının fiyatı güncellendiyse, devletin memurunun maaşının da güncellenmesi ve yükseltilmesi gerekir" dedi.


Kamu görevlilerinin taleplerini sıralayan Yalçın, "Kamuda temel istihdam şekli kadrolu olmalı (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen personel statüleri), mevcut sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli, ek göstergede mevcut sorunlar giderilmeli, 3600 ek gösterge ayırım yapılmadan tüm kamu görevlilerine uygulanmalı, gelir vergisi matrah ve oranları yeniden düzenlenmeli, maaş kaybı tazmini sağlanmalı, yardımcı hizmetler sınıfında olup da gerekli şartları sağlayanlar sınavsız olarak genel idari hizmetler sınıfındaki unvanlara geçirilmeli, fiili hizmet zammı kapsamı genişletilmeli, kamu görevlilerinin önündeki kadro derece sınırlandırılmaları kaldırılmalı, disiplin mevzuatına yönelik uygulamalardaki sorunlar giderilmeli, grev, siyaset ve çalışma haklarına yönelik anayasal çerçeve, 4688 sayılı Kanun'da değişiklik ve düzenlemeler yapılmalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ali Yalçın, Memur Sen, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
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