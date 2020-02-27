Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Ardahan Şubesi hizmet binasını açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Ardahan Şubesi hizmet binasını açtı - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Ardahan Şubesi hizmet binasını açtı

7 saat önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Ardahan Şubesine ait yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Ardahan Şubesi hizmet binasını açtı, System.String[]

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Ardahan Şubesine ait yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Yalçın, Karagöl Mahallesi'ndeki binanın açılışında yaptığı konuşmada, Eğitim-Bir-Sen Ardahan Şube Başkanı Erdinç Çakmak ve ekibine Ardahan'a kazandırdıkları hizmet binasından dolayı teşekkür etti.

Hizmet binasının sadece sendika üyelerinin değil Ardahanlıların da hizmetinde olacağını vurgulayan Yalçın, bu nedenle güzel ve heyecanlı bir gün yaşadıklarını ifade etti.

Yalçın, bundan sonra sendika olarak kendi mülkiyetindeki bu binayla üyelerine ve Ardahanlılara hizmet vermenin huzuruyla daha çok başarılara imza atacaklarını anlatarak, şunları konuştu:

"Bugün bir kurdeleyi birlikte kesip besmeleyi birlikte çekmiş olacağız. Geçmişten bugüne kadar olan emektarlarımıza teşekkür ediyoruz. Burası tüm sendikalarımızın, camiamızın mekanıdır. Burası Ardahan insanına hizmet etmesi, Ardahan'a katkı sunması için faaliyete girmiştir. Amacımız, üyelerimize ve ülkeye katkı sunmak. O yüzden burası faydalı çalışmalarıyla her zaman bir mekan ve bir imkan olarak herkesin emrinde olacak, vatana millete hayırlı olsun."

Yalçın, söz konusu binanın özellikle kitap okumak için aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerin de uğrak yeri olacağını sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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