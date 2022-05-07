Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Elazığ'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Elazığ'da konuştu Açıklaması

07.05.2022 12:59
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Elazığ'da konuştu Açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Enflasyon yüksek olduğu zaman iki zam arasındaki süreçte alım gücü düşüyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Enflasyon yüksek olduğu zaman iki zam arasındaki süreçte alım gücü düşüyor. Onun için bu tip durumlarda istikrarı yakalayana kadarki süreçte mutlaka aylık eşel mobil sistemi devreye girsin istiyoruz. Gelen enflasyon ne ise aylık yansıtılsın, yükselmezse bile en azından alım gücümüzü koruyalım." dedi.

Yalçın, Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde Memur-Sen Elazığ İl Temsilciliğince düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bayram vesilesiyle İdlib'de bulunduklarını, burada Mehmet Akif İnan Vakfı aracılığıyla yapılan 400 briket ev, okul ve caminin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu çalışmayla yaklaşık 2 bin 500 kişinin çadırda yaşamaktan kurtarıldığını ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de göçmen karşıtlığı, sığınmacı karşıtlığı konusunda çok büyük bir gayret var. Bu konuyu kaşıyarak Türkiye'de bir manipülasyon oluşturma, Türkiye'yi bir iç gerginliğin içerisine çekme anlamında özel uğraş var. Çanakkale'de en fazla Bursalı daha sonrada Halepli şehit var. Onların ne işi vardı o zaman orada? Suriye'de 2011'den beri devam eden savaş nedeniyle insanlar evinden, yurdundan oldu. Dünyanın sağır ve dilsiz kesildiği insanlara Türkiye kucak açtı. Türkiye'nin ortaya koyduğu bu insanı yaklaşım üzerinden muhalefet geliştirmeye çalışanların bu tavırlarını kabul etmek mümkün değil. Onların burada geçici olarak barındığı, güvenli bölge sağlandığında ülkelerine kavuşabilecekleri bir zemini kurguladığı ortadayken bu konuda Türkiye'de bir göçmen karşıtlığı üzerinden mühendislik yapılmak istiyor."

"Eşel mobil sistemi devreye girsin istiyoruz"

Yalçın, eşel mobil sistemine değinerek, bu konuyu toplu sözleşmelerde birçok kez masaya getirdiklerini aktardı.

Enflasyonist ortamlarda altışar aylık zam almanın ve enflasyon farkıyla bunun teminat altına alınmasının önemli olduğunu ancak yeterli bulmadıklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Enflasyon yüksek olduğu zaman iki zam arasındaki süreçte alım gücü düşüyor. Onun için bu tip durumlarda istikrarı yakalayana kadarki süreçte mutlaka aylık eşel mobil sistemi devreye girsin istiyoruz. Gelen enflasyon ne ise aylık yansıtılsın, yükselmezse bile en azından alım gücümüzü koruyalım. Eşel mobil sistemini enflasyonist ortamlarda istiyoruz. 'Enflasyonist ortam geçtikten sonra devre dışı bırakabiliyoruz.' diyebilirler ona da varız. Ama bu enflasyonist ortamda bu durumumuzu korumak durumundalar."

"3600 ek gösterge düzenlemesi yapılırken emekli ikramiyesi ve emekli maaşı arttırılabilir"

Yalçın, 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin gelişmelere değinerek, 3600 ek gösterge konusunda sadece belli meslek guruplarında yapılacak düzenlemenin bir memnuniyet içermeyeceğini söyledi.

Ek gösterge düzenlemesinin herkesin hukukunu gözeten bir düzenleme olması gerektiğine işaret eden Yalçın, şöyle konuştu:

"3600 rakımına herkesin çıkması teknik olarak ek gösterge içerisinde mümkün olmayabilir ama herkesin 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılırken emekli ikramiyesi ve emekli maaşı arttırılabilir, bu mümkün. Bu nasıl mümkün? Tazminat yansıtma oranları var. Tazminat yansıtma oralarından yukarı doğru 20'şer puan kaldırdığınız zaman direkt emekli ikramiyesi ve emekli maaşına yansıyor. Onun için 3600 ek göstergeyi yukarıdan aşağı doğru bir omurga sistemi gibi düzenlerseniz ki buna göre yapıldı, görev, sorumluluk ve pozisyon boyutuyla ek göstergesi anlamlandırılmış ve takvimlendirilmiş durumda. 3600'ün altında kalanların tazminat oranlarını biraz yukarı doğru çektiğiniz zaman o da amacına ulaşmış olur. Çünkü buradaki esas amaç şu, çalışırken bir

katkısı olacağından değil, emekli olduğunda emekli maaşı ve ikramiyesi artsın beklentisinden kaynaklı ek gösterge isteniyor. Bu konudaki önerilerimizi sunduk."

Sözleşmeliler konusuna da değinen Yalçın, gelinen süreçte 500 bin sözleşmeli sayısına ulaşıldığını, bunların haklarının iyileştirilmesi için de çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
CHP'li Özel: 'Tüik'in Enflasyonunu Hisseden Kimse Yok. Bu Yangının Durdurulması İçin Tek Adam Rejiminin Sona Erdirilmesi Gerekiyor' CHP'li Özel: 'Tüik'in Enflasyonunu Hisseden Kimse Yok. Bu Yangının Durdurulması İçin Tek Adam Rejiminin Sona Erdirilmesi Gerekiyor' Tüik Enflasyon Oranını Yüzde 69 Olarak Açıkladı… Vatandaş: 'Millet İki Yumurta Kırıp Yemeye Muhtaç Oldu, Bu Enflasyon Oranı Hikaye' Tüik Enflasyon Oranını Yüzde 69 Olarak Açıkladı… Vatandaş: 'Millet İki Yumurta Kırıp Yemeye Muhtaç Oldu, Bu Enflasyon Oranı Hikaye'

Enflasyon, Memur Sen, Emekli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Elazığ'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
12:55 600 bin dolar harcayıp yatırım yaptığı yer, 6 yıl sonra elinden alındı
12:50 DEVA Partisi'nden Davutoğlu'nun 'üçüncü ittifak' önerisine yanıt: Önce 6'lı masa
12:26 CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi "Nagehan alçı fotoğrafında" İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi
12:26 Hangi ilimizde kaç Suriyeli var? Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamları yayınladı
12:15 Batman'da üç partiden "Hande Yener'i istemiyoruz" kampanyası: Valilik davet etti, Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak
12:12 "Evimde şeytan var evliyim ama bana aşık oldu galiba" dedi, duyanlar ne diyeceğini şaşırdı
11:59 İkbal Gürpınar'dan tuhaf iddia: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık, onlar geldi kuraklık olmadı
11:44 Şahan Gökbakar'dan "vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na: Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü!
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6'lı masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 13:06:27. #1.12#
SON DAKİKA: Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Elazığ'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement