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MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN HELALLEŞECEKLERSE ÖNCE EMEKÇİLERDEN BAŞLASINLAR - Son Dakika

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN HELALLEŞECEKLERSE ÖNCE EMEKÇİLERDEN BAŞLASINLAR

18.11.2021 22:30

Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına ilişkin, Helalleşeceklerse önce emekçilerden başlasınlar.

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına ilişkin, Helalleşeceklerse önce emekçilerden başlasınlar. Oradan bir helalleşsinler. Burada emekçinin ekmeğiyle oynanıyor dedi.

Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şubesi tarafından düzenlenen Teşkilat Buluşması programına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, sendikanın genel merkez yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CHP'li belediyelerin 754 kişiyi işten çıkardığını ileri sürerek, Ana Muhalefet Lideri geçen gün bir açıklama yapmış, dikkatimi çekti. Diyor ki; 'Helalleşeceğiz.' Sendika Başkanı olarak ben buradan Sayın Başkana söylüyorum; pandemi sürecinde biz kendisiyle sanal ortamda toplantı yaptık. 'Sayın başkan, belediye başkanlarınız 754 kişiyi işten attılar. Size listeyi gönderiyorum. Bunlar için takipçi olun' dedik. Siz de 'hiçbir emekçinin ekmeğine dokunulmayacak, garantisi biziz, varsa bir şey bize gelsin demiştiniz' dedi. Ama hala onların hakkı iade edilmedi. Helalleşeceklerse önce emekçilerden başlasınlar. Oradan bir helalleşsinler. Burada emekçinin ekmeğiyle oynanıyor. Güvencesiz sistemi doğru bulmuyoruz. Onun için iş güvencesi konusunu önemsiyoruz dedi.

'ZORU DEĞİL İMKANSIZI BAŞARDIK'

Değişime ve dönüşüme vesile olan bir teşkilat olduklarını ifade eden Yalçın, şunları söyledi

Memur sendikacılığı olarak biz zoru değil imkansızı başardık. Geldiğimiz nokta itibariyle örgütlenme oranımızı yükselttik. Kazanım skalamızı 802'ye kadar yasladık. Türkiye'de üyenin ve kamu görevlisinin ekonomik, sosyal, mali haklarına ilişkin iyileştirmelere vesile olduk. Tüm kırılma anlarında millet iradesinin yanında durarak, Türkiye'de geçmişte yaşanmış tüm tartışmaların ve kaygıların geride kalması ve zeminin bugüne gelmesine vesile olduk. Onun için ben bu teşkilatın tüm üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. Biz bu ülkede değişime, dönüşüme vesile olmuş bir teşkilatız.

'2022 YILINDA BU İŞ BİTECEK'

2022 yılında 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanarak, hayata geçirilmesini kararlaştırdıklarını söyleyen Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü

Son toplu sözleşmede iki önemli hususun aynı zamanda toplu sözleşme kararına dönüşmesine vesile olduk. Birisi 3600 ek gösterge diğeri ise sözleşmelilerin kadro beklentisinin karşılanması konusunda bir komisyon kurularak çalışılması hadisesi. 3600 ek gösterge bizim 6 toplu sözleşmedir masaya taşıdığımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde 4 meslek grubu üzerinde ve yöneticiler boyutunda 5 alanını kapsayacak şekilde cümle kurduğu bir alanken, bu toplu sözleşme masasında biz bunu masada karara dönüştürdük. Çalışma bakanımızla beraber masada 2022 yılı içerisinde 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin çalışılarak tamamlanması ve karara dönüştürülüp hayata geçirilmesi konusunda çalışma yapılmasını kararlaştırdık. Bu yıl bu iş bitecek. Biz istiyoruz ki tüm kamu görevlilerini ek gösterge sistematiğindeki omurga bozukluklarını tamamını düzeltecek şekilde toparlayalım ve genel bir memnuniyete vesile olalım.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN HELALLEŞECEKLERSE ÖNCE EMEKÇİLERDEN BAŞLASINLAR
MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN HELALLEŞECEKLERSE ÖNCE EMEKÇİLERDEN BAŞLASINLAR
MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN HELALLEŞECEKLERSE ÖNCE EMEKÇİLERDEN BAŞLASINLAR
MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN HELALLEŞECEKLERSE ÖNCE EMEKÇİLERDEN BAŞLASINLAR
MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN HELALLEŞECEKLERSE ÖNCE EMEKÇİLERDEN BAŞLASINLAR
MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN HELALLEŞECEKLERSE ÖNCE EMEKÇİLERDEN BAŞLASINLAR

Eğitim Bir Sen, Ali Yalçın, Eskişehir, Memur Sen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN HELALLEŞECEKLERSE ÖNCE EMEKÇİLERDEN BAŞLASINLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN HELALLEŞECEKLERSE ÖNCE EMEKÇİLERDEN BAŞLASINLAR - Son Dakika
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