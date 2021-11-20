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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Helalleşeceksen önce emekçiyle helalleş" - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Helalleşeceksen önce emekçiyle helalleş"

20.11.2021 15:17

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce emekçilerle helalleşmesi gerektiğini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce emekçilerle helalleşmesi gerektiğini söyledi.

Yalçın, kentteki bir tesiste düzenlenen Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda, belediyelerdeki sözleşmeli personellerin sorunlar yaşadığını belirtti.

Sözleşme zamanı olan 31 Aralık'ın yaklaştığını ifade eden Yalçın, bazı işçilerin işten çıkarılma korkusu nedeniyle tedirgin olduklarını vurguladı.

31 Mart seçimlerinden sonra CHP'li, HDP'li ve İYİ Partili belediyelerin çok sayıda kişiyi kapının önüne koyduğunu savunan Yalçın, "Memur bu memur, iki satır yazı, 'görülen lüzum üzerine işinize son verilmiştir' bu kadar, başka bir şey yok, savunma yok." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Hak-İş açıkladı 14 bin civarında kişiyi işten atmış ve 40 küsur bin yeni işçi almış" diyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Çevrim içi toplantı yapmıştık. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Sayın Başkan, belediyelerinizde sözleşmeli memurun işine son veriliyor. Adana Büyükşehir Belediyenizde 468 kişi kapının önüne konuldu, memur.' dedim. Onların hakkını savunmak da bize kaldı. 468'i de Kamu-Sen üyesi. Bir tane eylemlerini gördünüz mü? Onun için ben diyorum ki, helalleşeceksen önce emekçiyle helalleş. Adamların ekmeğini bir iade et, önce emekçiyle helalleş. Milleti tehdit diyor. Öğretmenler Günü'nde öğretmeni tehdit ediyor. İşçi Günü'nde işçiye laf söylüyor. Bir de belediye başkanına söyle, bir genel başkan olarak 'Emekçiye dokunulmayacak, kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak. Garantisi benim dedim, siz neden benim karizmamla oynuyorsunuz?' diye bir de onlara laf söyle, onları tehdit et."

"Emekçinin ekmeğiyle oynamayın"

Yalçın, belediyelerde çok sayıda kişinin işten çıkarıldığını, bu şekilde çalışanların da tedirgin olduğunu vurguladı.

"Emek mücadelesini kucaklayın, kundaklamayın. Emekçinin ekmeğiyle oynamayın." diyen Yalçın, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onlardan bana mesaj geliyor. 'Başkanım, 31 Aralık'ta bizim işimize son verilecek mi?' diye. Onun için emek mücadelesini kucaklayın, kundaklamayın. 'Emekçinin ekmeğiyle oynamayın.' diye cümle kurunca siyasi anlamda cümle kuruyoruz sanıyorlar. İşimizi söylüyoruz, o dert bana geliyor. O arkadaş bana geliyor. Bilgisayar işletmenini hayvan barınağına sürmek neyin nesi? Orkestra şefini Park Bahçeler'e sürmek neyin nesi? 1500 kilometre öteye sürgün yaptılar görevlendirme adı altında. Olmaz, samimi davranılması lazım."

Yalçın, 3600 ek gösterge sürecinin tüm kamu görevlilerini memnun etmesi için ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koyacaklarını da kaydetti.

Toplantıya Memur-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç ve sendika üyeleri katıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Helalleşeceksen önce emekçiyle helalleş
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Helalleşeceksen önce emekçiyle helalleş
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Helalleşeceksen önce emekçiyle helalleş
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Helalleşeceksen önce emekçiyle helalleş
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Helalleşeceksen önce emekçiyle helalleş

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Helalleşeceksen önce emekçiyle helalleş' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Helalleşeceksen önce emekçiyle helalleş" - Son Dakika
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