Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "(Hükümetin zam teklifi) Yeni bir teklif bekliyoruz, bu teklifi yok...
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5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları ANKARA - Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:54 Kaynak: AA
5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
'ın açıklamaları
ANKARA - Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin ardından açıklamalarda bulundu.
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "(Hükümetin zam teklifi) Yeni bir teklif bekliyoruz, bu teklifi yok sayıyoruz."
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