Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, hükümetin zam teklifini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memur ve memur emeklileri için sunduğu zam teklifini yetersiz bulduklarını belirterek, "Bu teklif, yeni bir teklifi zorunlu kılıyor. Dolayısıyla hükümet hiç beklemeden yeni bir teklifi çalışmalı." dedi.

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, hükümet sendikalara zam teklifini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıyla sundu.

Toplantının ardından teklifi değerlendiren Yalçın, kamu işçilerinin sözleşmesindeki rakam ve oranların herkesçe bilindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı ayı için yüzde 6 artı 6 teklif ediliyor. Toplamda yüzde 23'lük oran söz konusu. Bunun yanında 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelin durumuyla ilgili vaat var ama içerik henüz söz konusu değil. Refah payına ilişkin iyimser bir cümle söz konusu ama miktar söz konusu değil. Teklifi değerlendirdiğimizde; bu teklif, yeni bir teklifi zorunlu kılıyor. Dolayısıyla hükümet hiç beklemeden yeni bir teklifi çalışmalı."

Yalçın, hükümetin teklifini genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısında görüşeceklerini belirterek, "Rakamlar, beklentimizi karşılamıyor, şu an için bu rakamlar bizi tatmin etmiyor. Onun için işçilerle yapılan uzlaşıyı takdir ediyoruz ama kamu işvereninden memur ve memur emeklileri için sundukları rakamları unutmalarını ve yeni bir rakamı teklif etmelerini istiyoruz." dedi.