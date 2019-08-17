Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Kamu İşveren Heyeti'ni bir an önce yeni teklifi açıklamaya davet...
1 saat önce
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin 2020 ve 2021 yılları için kamu görevlilerine sunduğu teklifle ilgili ayrıntılı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:38 Kaynak: AA
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
, Kamu İşveren Heyeti'nin 2020 ve 2021 yılları için kamu görevlilerine sunduğu teklifle ilgili ayrıntılı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaştı.
Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı Hükümetin zam teklifine memur sendikalarından tepki: Yok sayıyoruz 100 mezarın yıkılıp üzerine yazı yazılmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı 17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti