Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Kamu İşveren Heyeti'ni bir an önce yeni teklifi açıklamaya davet...
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Kamu İşveren Heyeti'ni bir an önce yeni teklifi açıklamaya davet...

1 saat önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin 2020 ve 2021 yılları için kamu görevlilerine sunduğu teklifle ilgili ayrıntılı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaştı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin 2020 ve 2021 yılları için kamu görevlilerine sunduğu teklifle ilgili ayrıntılı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaştı.
Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:38 Kaynak: AA
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