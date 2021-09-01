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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Kazanım yönüyle en yüksek toplu sözleşme" - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Kazanım yönüyle en yüksek toplu sözleşme"

01.09.2021 13:59

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Kazanım yönüyle en yüksek toplu sözleşme" Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Kazanım yönüyle en yüksek toplu sözleşme"

ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Kazanım yönüyle en yüksek toplu sözleşme, kapsam yönüyle en geniş toplu sözleşme, örgütlülüğe özel önem atfeden toplu sözleşme ve ayrıca en reformist toplu sözleşme" dedi.

Genel Başkan Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin kazanım yönüyle ciddi bir kazanım skalasının olduğunu belirten Genel Başkan Yalçın, "Hizmet kolundaki kazanımlarla birlikte toplam kazanım 350'yi bulmuş durumda. Bu son toplu sözleşmede 92 adet yeni kazanım aldık. Bunun yanında 87 adet de geçmişte aldığımız kazanımın miktarını arttırdık. 258 kazanımı olan 5 toplu sözleşme sürecinde 258 kazanıma ulaştığımız rakam bu toplu sözleşmeyle 350'ye ulaşmış durumda. Bu da çok ciddi bir rakamdır, toplu sözleşmenin bereketi açısından da son derece kıymetli. Toplu sözleşmeyi oransal rakamla değerlendirmek son derece yanlış olur. Oransal rakamla bile değerlendirilmiş olsa yüzde 28,61'lik maaşlara 2 yıllık yansıması olacak bir genel sözleşme var. Örgütlüler açısından burada 400 lira toplu sözleşme ikramiyesiyle birlikte yüzde 30'un altında bir iyileştirme hiç kimsede yok. 30 ile 40 arasında bir iyileştirme var maaşlarda" dedi.

Kamu işçileriyle imzalanan sözleşme süreciyle memur ve memur emeklileriyle imzalanan sözleşme sürecinin farklı olduğunu söyleyen Yalçın, "Önümüzdeki 2 yıla 6 ay kala sözleşme süreci başlıyor. Ortada gerçekleşmiş enflasyon rakamı yok. Hedeflenen enflasyon rakamları üzerinden masaya gelinen bir sistematik söz konusu. O yüzden işçi sözleşmeleri ile memur sözleşmelerinin kıyaslamak baştan düğmeyi yanlış iliklemek demektir, baştan yanlış yapmak demektir. Biz bu konudaki bu kargaşayı ortadan kaldırma konusunda biz de bu konuda gayretliyiz istekliyiz. 4688 yasanın değişmesi konusunda uzun süredir bir gündem oluşturuyoruz. Bizim toplu sözleşmelerimiz işçi toplu sözleşmeleri gibi aynı döneme denk gelsin, aynı sistematik üzerinden yürüsün. Hem toplumda bir algı yanılması olmasın hem de 6 ay çalıştıktan sonra enflasyon rakamlarını görelim ve ondan toplu sözleşmeyi biz de masada bunun üzerine yürüyelim" diye konuştu.

"Kazanım yönüyle en yüksek toplu sözleşme"

6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin diğer toplu sözleşmelerden ayrılan yönlerinin olduğunu söyleyen Genel Başkan Yalçın, "Kazanım yönüyle en yüksek toplu sözleşme, kapsam yönüyle en geniş toplu sözleşme, örgütlülüğe özel önem atfeden toplu sözleşme ve ayrıca en reformist toplu sözleşme. Çünkü bizim masada bazı konulara ilişkin masaya getirdiğimiz konular 'bunlar masanın kapsamında değil yasanın sınırları içerisinde değil bunu burada görüşemeyiz' diyerek masada direkt defans yapılan konuların bazıları bu masada direkt ana konu haline dönüşmüş durumda. Mesela ek gösterge konusu bunlardan birisi" şeklinde konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kazanım yönüyle en yüksek toplu sözleşme
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kazanım yönüyle en yüksek toplu sözleşme
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kazanım yönüyle en yüksek toplu sözleşme
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kazanım yönüyle en yüksek toplu sözleşme
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kazanım yönüyle en yüksek toplu sözleşme
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kazanım yönüyle en yüksek toplu sözleşme

Toplu Sözleşme, Ali Yalçın, Enflasyon, Memur Sen, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Kazanım yönüyle en yüksek toplu sözleşme' - Son Dakika Ekonomi


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