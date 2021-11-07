Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, teşkilat buluşmasına katıldı - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Malatya Teşkilat Buluşması'na katıldı.

Yeşilyurt ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Yalçın, son toplu sözleşmede birçok kazanım elde ettiklerini söyledi.

Yalçın, önemli bir sendika olduklarını anlatarak, "Memurdan sendikalı olmaz, memurun sendikası olmaz, sendika işçi işidir, memurdan sendikalı mı olur kardeşim olsa da bir numara olmaz' diyenlerin hilafına sendikacılığı Türkiye'nin gündemine oturtan, merkezine yerleştiren Memur-Sen, sendikal hareketimizi 1 milyonun üzerine çıkararak 'bir numara olmaz' denilen yerden ülkenin bir numarasına taşımayı başarmıştır. Bunda emeği, gayreti bulunan tüm üyelerimize teşekkür ederim." dedi.

Daha önceki 5 toplu sözleşmede 3600 ek göstergeyi gündeme aldıklarını dile getiren Yalçın, şöyle konuştu;

"3600 ek gösterge bütün sözleşmelerde masalara da konuldu ama masada 'kapsam dışıdır, burada görüşülemez' dediler. Neden? 'Çünkü sizin ruhsatınız Memur-Sen olarak 3 katı çıkar. Çerçeveniz belli, o çerçevenin dışına çıkamazsınız' dediler. 'Görüşeceğiniz başlıklar belli, bu burayı aşar' denildi. Israrla sabırla devam ettiğimizde geldiğimiz noktada 3600 ek gösterge ile ilgili kararı aldık. Yetkili konfederasyonda 3600 ek gösterge ve ek göstergeler bir yıl içerisinde çalışılacak ve hayata geçirilecektir."

Ali Yalçın, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek, "Vatan millet edebiyatını gırla yapanlar şehit ailesinin mahremine küfrediyor. Peki nerede vatan millet edebiyatı yapanlar, niye cümle kurmuyor." ifadelerini kullandı.