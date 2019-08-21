Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik"
58 dakika önce
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:47 Kaynak: AA
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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