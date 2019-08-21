Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik"
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik"

58 dakika önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:47 Kaynak: AA
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