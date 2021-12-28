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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, memura ek zam talebini yineledi Açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, memura ek zam talebini yineledi Açıklaması

28.12.2021 16:51
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, memura ek zam talebini yineledi Açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin, en kısa zamanda, tüm kamu görevlilerini ve emeklilerini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesini istiyoruz.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin, en kısa zamanda, tüm kamu görevlilerini ve emeklilerini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesini istiyoruz." dedi.

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre Yalçın, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 6. Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Genel Başkan Yalçın, kamu görevlilerinin temel beklentilerinden biri olan, çalışma düzeninde adaletin sağlanması için 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalara SGK'nin yapacağı katkıyı önemsediklerini söyledi.

Yalçın, başta 3600 olmak üzere ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konularına ilişkin imza altına alınan toplu sözleşme hükümlerinin gereği olarak çalışma komisyonlarının bir an önce toplanması gerektiğini bildirdi.

Sosyal güvenlik sisteminin, Türkiye'nin geleceği için önemli olduğuna ve bu konuda paydaşların ortak çalışmasının gerekliliğine değinen Yalçın, kamu görevlilerinin ek zam beklentisini hatırlattı.

Kamu görevlilerinin alım gücü düşüklüğünü telafi etmeye yönelik adımların vergi muafiyeti ile sınırlı olmaması gerektiğini belirten Yalçın, "memurlara gereken iyileştirmelerin vergi muafiyeti ile yapıldığı" şeklindeki açıklamaları eleştirdi.

Ali Yalçın, "(Memurlarımıza gerekli fiyat artışı yapıldı) açıklamasını anlayamıyoruz. Kaç gündür hesap kitap yapıyoruz. Ulaştığımız sonuç, evli, iki çocuklu memura 38 lira vergi muafiyeti var. Evli, iki çocuklu memura şu ortamda '38 lira ile yetinin' denme ihtimalini düşünmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Memura asgari ücret tutarı kadar vergi muafiyeti getirilmiş olmasının önemli olduğunu ancak bu adımı yeterli göremeyeceklerini kaydeden Yalçın, bu konuda doğru bilgilerin dolaşmadığını dile getirdi.

Bürokratların doğru bilgiler vermek, siyasetin doğru bilgiye sahip olmak, sendikaların da doğruyu söylemek gibi bir sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Yalçın, "Evli, iki çocuklu memura 38 lira gibi bir rakam yansıyor. Bunlar değişiyor. Ama bunu memura bir sosyal refah düzenlemesi olarak sunmak, memura ek zam olarak göstermek doğru bir yaklaşım olmaz. Maaş ve ücretlere cüzi miktarda ve farklı oranlarda artışlar getiren 'vergi muafiyeti düzenlemesi' ilave zam olarak görülmemelidir." değerlendirmesini yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin en kısa zamanda tüm kamu görevlilerini ve emeklilerini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesini istiyoruz. Bu çerçevede, zaman kaybedilmeden yetkili konfederasyon Memur-Sen ile bir araya gelinmeli, müzakerelere başlanılmalı ve kamuoyuna deklare edildiği üzere ek zammın 15 Ocak'ta maaşlara yansıması için çalışmalar bir an önce tamamlanmalıdır."

Sözleşmeli personelle ilgili de konuşan Yalçın, sözleşmeli personelin iş güvencesi konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtti. Ali Yalçın, şunları kaydetti:

"Şu an 5393'lü (Belediye Kanunu) belediyelerde çalışan sözleşmeli arkadaşlarımıza 31 Aralık itibarıyla işlerine son verilmek üzere tebligatları verilmiş durumda. Yargı kararıyla geri döndürdüğümüz arkadaşlarımız ikinci, üçüncü kez aynı sorunla karşılaşıyor. Kaç gündür 'Sayın Kılıçdaroğluna ihbarımdır' diye çağrıda bulunuyorum. Kırşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan 13 kişiydi, 2 haftada 25'i geçmiş durumda. Bu arkadaşlar memur. Sözleşmeliler konusunda da komisyon bir an önce çalışmaya başlamalı. Bu 'kara sorun'a çözüm bulunması son derece kıymetli."

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Ali Yalçın, Memur Sen, Vergi, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, memura ek zam talebini yineledi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, memura ek zam talebini yineledi Açıklaması - Son Dakika
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