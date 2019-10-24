Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Mesleki eğitime başlayacak genel becerileri zayıf öğrencilere telafi eğitimi sağlanmalı"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 'Mesleki ve Teknik Eğitime Bakış Odak Analiz Raporu'nu açıkladı



ANKARA - Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik okulların yaklaşık 800'ünde uygulamalı eğitimi güçlendiren döner sermaye kapsamında üretim yapılmaktadır. Bu üretimlerde 2019 yılının ilk 8 ayında yaklaşık 171 milyon liralık gelir elde edilmiştir. Mesleki ve teknik eğitime başlayacak genel becerileri zayıf olan öğrencilere yönelik telafi eğitimleri sağlanmalıdır. Böylece özellikle 9'uncu sınıfta yaşanan sınıfta kalmalarının önüne geçilmesi hedeflenmelidir" dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Mesleki ve Teknik Eğitime Bakış Odak Raporu'nu açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son birkaç yıl içinde mesleki ve teknik eğitimde önemli adımlar atıldığını kaydeden Yalçın, "Özellikle sektörle yapılan işbirlikleri neticesinde mesleki ve teknik eğitim bir dönüşüm sürecine girmiştir. Bu kapsamda çözüm odaklı uygulanması gereken eylem, proje ve eğitim politikaları paydaşlarla iş piyasasıyla ilgili sektör ve bakanlıklarla sivil toplum kuruluşlarıyla mesleki ve teknik eğitimin öğretmen, öğrenci ve yöneticileriyle birlikte planlanması ve yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda çözüm odaklı uygulanması gereken eylem, proje ve eğitim politikaları paydaşlarla, iş piyasasıyla, ilgili sektör ve bakanlıklarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, mesleki ve teknik eğitimin öğretmen, öğrenci ve yöneticileriyle birlikte planlanması ve yürütülmesi gerekmektedir. Bu, hem mesleki ve teknik eğitimi güçlendirecek hem dijitalleşen sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağının yetişmesini hem de mesleki ve teknik eğitimin daha başarılı öğrenciler tarafından da tercih dilmesini sağlayacaktır" dedi.

" Türkiye'de mesleki ve teknik ortaöğretimde özel öğretimin payı yüzde 6'dır"

Türkiye'de mesleki ve teknik ortaöğretimdeki öğrenci sayısının 1 milyon 800 bin olduğunu ifade eden Yalçın, ortaöğretim içindeki payının ise yüzde 31,7 olduğunu belirtti. Yalçın, " İstanbul'da mesleki ve teknik ortaöğretimde öğretmen başına 15 öğrenci düşerken, Doğu Karadeniz'de 9 öğrenci düşmektedir. Okul başına en fazla öğrencinin düştüğü bölge 769 öğrenciyle İstanbul, en az öğrencinin düştüğü bölge ise Doğu Karadeniz'dir. Türkiye'de mesleki ve teknik ortaöğretimde özel öğretimin payı yüzde 6'dır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkelerinde mesleki ve teknik ortaöğretimde özel öğretimin payı ise genelde yüksektir" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de mesleki ve teknik ortaöğretimde kız öğrenci oranı yüzde 39,5'tir"

Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'de özel sektörün mesleki ve teknik eğitimdeki payının oldukça küçük olduğunu kaydeden Yalçın, "Türkiye'de genel programlara oranla mesleki programlarda öğrenci başına yapılan harcama, hemen hemen OECD ülkeleri ortalaması kadardır. Türkiye'de mesleki programlardan mezun olanların içinde kızların oranı yüzde 50 iken, OECD ülkelerinin çoğunda bu oran yüzde 40 ile 50 arasındadır. Türkiye'de mesleki ve teknik ortaöğretimde kız öğrenci oranı yüzde 39,5'tir. Bu ise mesleki ve teknik ortaöğretimde kızların erkeklerden daha önce mezun olduğunu göstermektedir. Türkiye'de mesleki programların mühendislik, imalat ve inşaat öğretim alanlarından mezun olanların oranı yüzde 29 iken, OECD ülkeleri ortalaması yüzde 34'tür. Buna ek olarak mesleki programların hizmetlere ilişkin öğretim alanlarından mezun olanların OECD ülkeleri ortalaması Türkiye'nin bu öğretim alanlarından mezun olanların oranının neredeyse iki katıdır" diye konuştu.

"171 milyon gelir elde edildi"

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan işbirliği ile turizmde 11 olan istihdam garantili öğrenci yetiştirilen liselerin sayısının her yıl kademeli olarak artırılacağını belirten Yalçın, "Bu sayı 2023'e kadar 200'e ulaştırılacak. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik okulların yaklaşık 800'ünde uygulamalı eğitimi güçlendiren döner sermaye kapsamında üretim yapılmaktadır. Bu üretimlerde 2019 yılının ilk 8 ayında yaklaşık 171 milyon liralık gelir elde edilmiştir" dedi.

"Genel becerileri zayıf olan öğrencilere yönelik telafi eğitimleri sağlanmalıdır"

Mesleki ve teknik eğitim verilen okullardaki öğrencilere hem mesleki ve teknik beceriler hem de akademik beceriler kazandırılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Mesleki ve teknik eğitime başlayacak genel becerileri zayıf olan öğrencilere yönelik telafi eğitimleri sağlanmalıdır. Böylece özellikle 9'uncu sınıfta yaşanan sınıfta kalmalarının önüne geçilmesi hedeflenmelidir. Ayrıca mezunların dünyadaki değişimlere hızlı bir şekilde adapte olmasına yardımcı olacak anahtar beceriler kazandırılmalıdır" diye konuştu.