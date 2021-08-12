Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ndan hükümetin zam teklifine yorum: "Rakamlar beklentimizi karşılamıyor"

Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memur ve memur emeklileri için vermiş olduğu zam teklifini değerlendirerek, "Rakamlar beklentimizi karşılamıyor ve şu an itibarıyla bu rakamlar tatmin etmiyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifini sendikalara sundu. Teklif sonrasında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın basına açıklamalarda bulundu. Bir gün önce kamu işçileri ile ilgili mutabakatın sağlandığını belirten Başkan Yalçın, "2022 için 5 artı 6, 2023 için 6 artı 6 olmak üzere toplamda 23'lük bir oran teklif ediliyor. Bunun yanında 3600 ve sözleşmelilerle ilgili bir vaat cümlesi var ama içerik boyutuyla henüz cümle söz konusu değil. Refah payına ilişkin bir iyimser cümle söz konusu ama miktar söz konusu değil. Bu açıdan gelen teklifi değerlendirdiğimizde bu teklif yeni bir teklifi zorunlu kılıyor" dedi.

Hükümetin yeni bir teklif için çalışması gerektiğini söyleyen Başkan Yalçın, "Rakamlar beklentimizi karşılamıyor ve şu an itibarıyla bu rakamlar tatmin etmiyor. Onun için işçilerle yapılan uzlaşıyı takdir ediyoruz ama kamu işverenine memurlar ve memur emeklileri ile ilgili ifade ettikleri rakamları bunu unutun ve yeni bir rakamı teklif edin diye buradan ifade ediyor" diye konuştu. - ANKARA