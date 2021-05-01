Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Pandemiyle mücadele eden sağlık emekçilerine ithafen buradayız" - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Pandemiyle mücadele eden sağlık emekçilerine ithafen buradayız"
01.05.2021 12:33
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. (1)
"Virüse direnen, pandemiyle mücadele eden, en önde yürüyen sağlık emekçilerine ithafen buradayız."
"415 sağlık emekçisi arkadaşımız pandemiyle mücadelede hayatını kaybetti. Her birine şükranlarımı sunuyorum. Başta hayatını kaybeden sağlık emekçileri kamu görevlileri olmak üzere hayatını kaybetmiş tüm insanımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Dünyada 7 binden fazla sağlık emekçisi pandemiyle mücadelede hayatını kaybetti. Bu nedenle bu yıl aynı zamanda 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' olarak ilan edildi"
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