Üye Girişi
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Siirt'teki İl Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Siirt'teki İl Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

29.09.2021 16:26
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Siirt'teki İl Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, geldiğimiz noktada Türkiye'nin en örgütlü yapısına dönüştüklerini belirterek, "Aynı zamanda üyemiz olan, olmayan, olamayan, örgütlülük hakkı verilmeyen herkesin sorununu masada konuştuğumuz, yükümlülüğünü sırtımıza yıktıkları geniş bir alanın...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, geldiğimiz noktada Türkiye'nin en örgütlü yapısına dönüştüklerini belirterek, "Aynı zamanda üyemiz olan, olmayan, olamayan, örgütlülük hakkı verilmeyen herkesin sorununu masada konuştuğumuz, yükümlülüğünü sırtımıza yıktıkları geniş bir alanın kitlesel temsilciliğini yaptığımız bir süreci de yönetiyoruz." dedi.

Bölge ziyareti kapsamında Siirt'e gelen Yalçın, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'i ziyaret etti.

Eğitim-Bir-Sen Siirt Şubesi Toplantı Salonu'nda Memur-Sen Temsilciliği Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na da katılan Yalçın, burada sendika üyeleriyle görüştü.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'in kurucusu merhum Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının örgütlenmek adına başlattıkları yolculukta hak alma mücadelesi verdiklerini söyledi.

İnan ve arkadaşlarının iyi bir şeye vesile olduğunu belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada Türkiye'nin en örgütlü yapısına dönüşmekle kalmadık, aynı zamanda üyemiz olan, olmayan, olamayan, örgütlülük hakkı verilmeyen herkesin sorununu masada konuştuğumuz, yükümlülüğünü sırtımıza yıktıkları geniş bir alanın kitlesel temsilciliğini yaptığımız bir süreci de yönetiyoruz."

Memur sendikacılığına başlandığı zamanlarda memurlardan sendikacı olunmayacağı yaklaşımının söz konusu olduğunu anlatan Yalçın, geldikleri noktada 'Bir numara olmaz' dedikleri bir yerden bir numara oldukları bir noktaya tırmandıklarını belirtti.

Yalçın, şöyle devam etti:

"Aldığımız mesafe kolay değil 107 ülkenin 177 konfederasyonunu Türkiye'de ağırladık. 'Siz akrediteli bir yapı değilsiniz. Dünya sizi tanımıyor. Dolayısıyla siz Türkiye'de bir dernek statüsündesiniz.' gibi bu anlamda kendilerince uluslararası yapılar ve irtibatlarından, iltisaklarından kaynaklı olarak bize kurulan cümleler vardı. Biz uluslararası alana açıldığımızda onların irtibatlarının, ilişkilerinin ve iltisaklarının ne anlama geldiğini çok net olarak gördük. Uluslararası anlamda öyle bir sendikacılık yapacaksak biz onu yapmayız. Ona şiddetle karşı dururuz. Türkiye'yi dışarıda bu anlamda bir diasporaya dönüşen, dolayısıyla bir yerlerde Türkiye içerisinde kullanacakları sivil ayaklara dönüşen yaklaşımlar asla bizim kabul edeceğimiz yaklaşımlar değil."

Toplantıya, Memur-Sen Siirt İl Temsilcisi Murat Şeker, Memur-Sen Batman İl Temsilcisi Mehmet Ergin, Memur-Sen Şırnak İl Temsilcisi Abdullah Çatı, Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, sendikanın iş yeri temsilcileri ve üyeler katıldı.

Bu arada, Yalçın 80. Yıl Ortaokulunda öğretmenlerle bir araya geldi. Görevli bir öğretmenin seslendiği Yalçın, pencereden öğretmen ile görüştü. Başka bir sendikaya üye olduğunu bildiren öğretmen, Yalçın'a sadece Memur-Sen üyelerini değil bütün memurları kapsayan çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ali Yalçın, Memur Sen, Türkiye, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Siirt'teki İl Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti 17:36 Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı 17:22 Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı Hong Kong, THY'nin uçuşlarını 12 Ekim'e kadar askıya aldı 17:16 Hong Kong, THY'nin uçuşlarını 12 Ekim'e kadar askıya aldı
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? 17:01 Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i 16:56 Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i "Enflasyonun artmasından" korkuyor Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti 16:12 Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti
Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu 15:33 Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi 15:16 Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi

Son Dakika Haberleri
17:22 Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcu oyuna girmesini mutlukla karşıladı
17:18 12 ve 13 yaşlarındaki iki kıza zorla içki içirip cinsel tacizde bulunan çifte tutuklama
17:15 Hong Kong, THY'nin uçuşlarını 12 Ekim'e kadar askıya aldı
17:14 Sürücü, trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi
17:11 Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i "Enflasyonun artmasından" endişeli
17:10 Son Dakika! Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
16:58 Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i "Enflasyonun artmasından" endişeli
16:45 Hakkında "cinsel taciz" iddiasıyla soruşturma başlatılan Esra Ersoy mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen
16:40 Yemeksepeti logo ve tasarımını değiştirdi
16:34 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu         
17:37
İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gerginliği: Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gerginliği: Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor         
17:25
12 ve 13 yaşlarındaki iki kıza zorla içki içirip cinsel tacizde bulunan çifte tutuklama 12 ve 13 yaşlarındaki iki kıza zorla içki içirip cinsel tacizde bulunan çifte tutuklama         
17:19
Sürücü, trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi Sürücü, trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi         
17:14
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Hakkında Hakkında "cinsel taciz" iddiasıyla soruşturma başlatılan Esra Ersoy mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen         
16:45
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Ankara'da Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti         
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı         
14:38
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı         
14:26
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil         
14:14
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 17:43:11. #1.11#
SON DAKİKA: Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Siirt'teki İl Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement