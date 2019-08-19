Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Şu an içinde olduğumuz nokta uzlaşma ve sözleşme imzalama eşiğinin...
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Şu an içinde olduğumuz nokta uzlaşma ve sözleşme imzalama eşiğinin...

2 saat önce

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Şu an içinde olduğumuz nokta uzlaşma ve sözleşme imzalama eşiğinin dışındadır.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Şu an içinde olduğumuz nokta uzlaşma ve sözleşme imzalama eşiğinin dışındadır." - ANKARA
Memur Sen, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:24 Kaynak: İHA
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