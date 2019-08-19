Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Takvimde değişiklik yapılıp 2 gün müzakere süreci uzatılmalı" dedi.
2 saat önce
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Takvimde değişiklik yapılıp 2 gün müzakere süreci uzatılmalı" dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Takvimde değişiklik yapılıp 2 gün müzakere süreci uzatılmalı" dedi. - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:23 Kaynak: İHA
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