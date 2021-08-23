Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya ilişkin "Rakam, yüzde 26'ya tekabül ediyor. Bu, toplu sözleşme ikramiyesinden gelen aylık 2 puan iyileştirmeyle beraber en düşük devlet memuru maaşında şu an için yüzde 28'lik bir iyileştirme anlamına gelmektedir." dedi.

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ile memur sendikaları arasında uzlaşma sağlandı.

Sözleşme görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen programın ardından, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sendika genel başkanlarıyla Bakanlık bahçesinde basın açıklaması yaptı.

Toplu sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Yalçın, 26 Temmuz'da başlayıp 22 Ağustos'a kadar geçen süreçte yoğun ve mücadele ile müzakereyi bir arada yürüttükleri bir zaman diliminin yaşandığını söyledi.

Memur toplu sözleşmelerinde zaman sıkışmasından kaynaklı yaşanan problemlere işaret eden Yalçın, toplu sözleşme mevzuatında mutlaka değişiklik yapılması gerektiği kanaatini diri tuttuklarını dile getirdi.

Yalçın, memur toplu sözleşmelerindeki mevcut sürenin, bu tip bir süreci bitirmeye yetmediğini, işçi sözleşmelerindeki gibi 2 aylık bir sürece ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 zam açıklamasını anımsatan Yalçın, "İkinci yılın ilk 6 ayında yüzde 8'lik bir iyileştirme, oradaki refah payı beklentimize de işaret etmektedir. Yaptığımız görüşmelerde bu konuya ilişkin kaygımızın, beklentimizin orana yansıtıldığını görüyoruz. Dolayısıyla dile yansıtılması konusunda da bu anlamda gerekli çalışma yapılacaktır." diye konuştu.

"3600 ek göstergede kimseyi mağdur etmeyecek gayreti ortaya koyacağız"

Yalçın, Bakan Bilgin'in, sözleşmeliler konusuna ilişkin çalışmanın 2022 yılında tamamlanacağına dair ifadelerini anımsatarak, sözleşmelilerin tamamının bu kapsamda değerlendirilmesi konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini, sözleşme metninde buna özellikle özen göstereceklerini söyledi.

Sözleşmenin henüz imza aşamasına gelmediğini belirten Yalçın, "3600 ek gösterge konusunda da çerçeve 2022 yılı içinde çalışılacak, tamamlanacak ve sunulacak şeklinde bir uzlaşımız aramızda söz konusuydu. Dolayısıyla bu konuda da cümle kuruldu. Bunda da çalışanları memnun edecek şekilde, 3600 ek gösterge beklentisinde kimseyi mağdur etmeyecek şekilde bir süreç yönetimi konusunda Memur-Sen olarak elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız." dedi.

Yalçın, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Toplu sözleşme ikramiyesinin 400 liraya çıkarılmış olması, Türkiye'de kamu görevlileri sendikacılığı, örgütlülük açısından son derece kıymetli bir nokta. Bu konuda uzun süredir bir mücadele veriyorduk. Bunu sağlamış olmanın memnuniyeti içindeyiz. Çünkü örgütlülük ödeneği kısmı, kamu görevlileri sendikacılığı açısından da Türkiye'deki emek hareketleri açısından da son derece kıymetli. İşçi sendikacılığında olan dayanışma aidatı sistemi, memur sendikacılığında sadece toplu sözleşme ikramiyesi muadiliyle kendine yer bulmaktadır. Bu açıdan bu kısmın onarılmış olması son derece memnuniyet verici.

İfade edilen rakam, yüzde 26'ya tekabül ediyor. Bu, toplu sözleşme ikramiyesinden gelen aylık 2 puan iyileştirmeyle beraber en düşük devlet memuru maaşında şu an için yüzde 28'lik bir iyileştirme anlamına gelmektedir."

"Hizmet kollarında çok ciddi kazanımlar söz konusu"

Toplu sözleşme kapsamındaki 11 hizmet koluna ilişkin sözleşmelerin teknik yazımlarının devam ettiğini belirten Yalçın, genel toplu sözleşmeye ilişkin tüm yazım aşamaları tamamlandığında kamuoyuna yönelik geniş değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Yalçın, Bakan Bilgin'e süreçte ortaya koyduğu iyi niyetli tavırlar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede gösterdiği iyi niyetin masaya yansıdığını görmekten dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Hizmet kolu sözleşmelerinde de çok ciddi kazanımlar söz konusu olduğunu ve sözel mutabakatların sağlandığını belirten Yalçın, süre yeterli olmamasından dolayı toplu sözleşmenin içeriğini tek parçada ifade etme noktasına gelemediklerini dile getirdi.

Yalçın, "Bu süreçte müzakere ile beraber mücadele birlikte yürüdü. Ankara'da Anadolu Meydanı'nda 10 binlerle memur sendikacılığı açısından tarihe geçebilecek bir tepkiselliğimizi ortaya koyduk. Süreci disiplinel bir şekilde yürüttük. Gece geç saatlere kadar bakanlıkta müzakereler devam etti. Geldiğimiz nokta itibarıyla açıklanan rakamlar 2 yıl için memur sözleşmesinin ciddi anlamda memnuniyet üretecek şekilde bağıtlandığını gösteriyor." diye konuştu.