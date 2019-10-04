Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Toplu sözleşmede masanın karşı tarafı da (Kamu İşveren Heyeti) çok aktörlü olsun. Nasıl ki yetkisiz konfederasyonlar da masaya oturuyorsa, masayı eşitleyelim Kamu İşveren Heyeti'nin yanına da diğer muhalefet partilerini ekleyelim" dedi.



Kültür Memur-Sen 14. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konuşmasına Memur-Sen teşkilatlarına teşekkür ederek başlayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konfederasyon olarak çeyrek asrı geride bıraktıklarını, bu çeyrek asırda daima milletten yana tavır takındıklarını ve Türkiye'deki mevcut kirli sendikal anlayışının tersine daima soylu ve erdemli bir sendikal anlayışı temin ettiklerini ifade etti. Bu noktada Akif İnan'ın ilkelerini benimsediklerini ve bu yolda ilerlediklerini ifade eden Yalçın, toplumun benimsemesi, kamu görevlilerinin ilgisiyle de 1 milyonu aşarak Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu haline geldiklerini kaydetti. İlk günden bu yana Memur-Sen'in emektarlığını yapmış isimlere de teşekkürlerini ileten Yalçın, "Şükrediyoruz ki Türkiye'de sendikacılık için Anayasa dahil hiçbir mevzuatta kamu görevlilerine imkan verilmeyen bir aşamadan böyle bir büyüklüğe, cesaretle ferasetle ulaştık. Bu günlere gelmemizde emeği geçmiş tüm isimlere minnettarız" dedi.



"Toplu sözleşme hakkının kazanılmasında başat aktör rolü üstlendik"



Yalçın, 4688 Sayılı Yasa ile memur sendikacılığına bir çerçeve çizildiğini, kendilerinin de bir sıfırdan büyüktür anlayışla bunu bir kazanım olarak addettiklerini ancak yasanın toplu sözleşme hakkı içermemesi yüzünden yasayı sert bir şekilde eleştirdiklerinin altını çizdi. Bu süreci toplu sözleşme değil, toplu görüşme, hatta toplu ziyaret olarak adlandırdıklarını anlatan Yalçın, "Getirdiğimiz eleştirilerle bunun yanlışlığını dile getirdik, çabaladık ve toplu sözleşme hakkının kazanılmasında başat aktör rolü üstlendik. Nihayetinde kazanım elde ettik ve kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkını kazandırdık" diye konuştu.



Yalçın, 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinden de bahsederek, sözleşmeye imza atmamalarının sebeplerini sıraladı. Teklifin kazanım üretmeyeceğini, kendilerinin de kazanım üretmeyen sözleşmeye imza atmadıklarını, bu anlamda kamu görevlilerinin haysiyetini çiğnetmediklerini aktaran Yalçın, millete borçlu olduklarını ancak devletten de alacaklarını söyledi. Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"27 yıl içerisinde sendikacılık sistematiği açısından önemli bir mesafe aldık ancak hala düzeltilmesi gereken maddeler var. Masada temsil noktasında adaletsizlikler var. Masada yetkili olmayan kurumların yer alması açıkça bir adaletsizliktir. Bize şöyle söyleniyor; 'Masada çok aktörlü bir sistem uyguluyoruz. 3 konfederasyon da kamu görevlileri için mücadele ediyorsunuz.' Bu doğruya yakın bir yanlıştır. Ben buradan bu vesileyle bir çağrı yapmak istiyorum. 'Masanın karşı tarafı da (kamu işveren tarafı) çok aktörlü olsun. Nasıl ki yetkili konfederasyon ve yetkisiz olanlar masaya oturuyorsa, masayı eşitleyelim Kamu İşveren Heyeti'nin yanına da diğer muhalefet partilerini ekleyelim.' Böylelikle masayı eşitleyelim. Bakın o zaman toplu sözleşme tadından yeniyor mu?"



Masada birçok teklifin görmezden gelindiğini kaydeden Yalçın, "Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinden 3600 ek göstergeye, yardımcı hizmetler sınıfının genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesinden kademe derece sınırlamasının kaldırılmasına, bayram ikramiyesinden kılık-kıyafet yasağının kaldırılmasına, gelir vergisi mağduriyetinin son bulmasından dayanışma aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesine kadar birçok acil çözüm bekleyen önemli teklifimiz dikkate alınmadı. Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini hakemin de kararını, kamu görevlilerinin emeğini değersizleştirmek olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.



Kamu işvereninin kanuna aykırı hareket ettiğini savunan Yalçın, "Kaybı biz imzalamadık, kazanım üretecek bir teklif de zaten gelmedi. Kamu İşvereni müzakerelerde uzlaşılan konuları Hakeme götürmedi. Kamu İşvereni, kanuna aykırı olarak; uzlaşılan ve uzlaşılmayan konuların ayrı ayrı tutanağa işlenmesi hükmünü çiğnedi. Uzlaşmazlık tutanağı düzenlemekten kaçındı. Yetkili 11 hizmet kolu sendikası hazır bulunmasına rağmen sendikalar uzlaşmazlık tutanağı için çağrılmadı" diye konuştu.



Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Kültür Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. - ANKARA