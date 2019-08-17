Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yeni bir teklif bekliyoruz
1 saat önce
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hükümetin zam teklifiyle ilgili, "Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz.
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hükümetin zam teklifiyle ilgili, "Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz. Bunun için de hiç vakit kaybedilmemeli." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:02
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