Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yeni bir teklif bekliyoruz
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yeni bir teklif bekliyoruz

1 saat önce

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hükümetin zam teklifiyle ilgili, "Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yeni bir teklif bekliyoruz, System.String[]
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hükümetin zam teklifiyle ilgili, "Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz. Bunun için de hiç vakit kaybedilmemeli." dedi.
Memur Sen, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:02 
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