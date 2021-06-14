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Memur-Sen heyeti Nusaybin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza yerine karanfil bıraktı - Son Dakika

Memur-Sen heyeti Nusaybin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza yerine karanfil bıraktı

14.06.2021 17:47
Memur-Sen heyeti Nusaybin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza yerine karanfil bıraktı, System.String[]

Memur-Sen Mardin İl Başkanı Eyüp Değer ve Eğitim Bir-Sen üyeleri, Nusaybin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği bölgeye karanfil bıraktı.

Memur-Sen Mardin İl Başkanı Eyüp Değer ve Eğitim Bir-Sen üyeleri, Nusaybin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği bölgeye karanfil bıraktı.

Memur-Sen İl Başkanı Eyüp Değer, Eğitim Bir-Sen yöneticileri ve öğretmen ellerinde karanfillerle Mardin Yolu Caddesine geldi. Burada kazanın meydana geldiği yerde basın açıklaması yapan Memur Sen İl Başkanı Değer, meslektaşlarının elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmelerinin acısını yaşadıklarını dile getirdi. Açıklamasında, Türkiye'de yaşanan trafik kazalarının artışına dikkat çeken Değer, yetkililerin katı tedbirler almasını istedi. Değer, "Bugün burada hepimiz hüzünlüyüz, hepimizin yüreği yangın yeri. 2 gün önce aramızda olan ve bugün maalesef trafik terörüne kurban vererek ebedi aleme intikal etmiş olan Suzan öğretmenimiz ve Büşra öğretmenimiz için toplanmış bulunmaktayız. Bir evlat düşünün, doğumuyla anne baba olmuşsunuz. Geceler boyu uyumamışsınız, okula götürüp getirmişsiniz, bir an eve geç kalınca telaşlanmışsınız. 16 yıl boyunca eğitim hayatında yanında olmuşsunuz ve nihayetinde 'Baba ben atandım, öğretmen oldum' nidasıyla dünyalar sizin olmuş ve bir anda bütün emekler, hayaller yok olup gidiyor. Ne uğruna. Tüm dünyada var olan trafik kurallarına uymayan biri Suzan öğretmenimizi ve Büşra öğretmenimizi aramızdan alıp gidiyor. Bütün emekler bir anlık ihmalle yerle yeksan oluyor. Anadolu'nun bağrından gelip ilimizde aşkla ve özveriyle çocuklarımızın yolunu aydınlatıp, onları geleceğe hazırlarken, dikkatsiz ve kural tanımayan bir sürücünün ihmaliyle iki meslektaşımızı hayatlarının baharlarında toprağa vermemize neden oldu. Öğrencilerimiz öğretmensiz, sınıflarımız öğretmensiz, öğretmenler odası sessizliğe büründü. Mesleğimiz gereği, insan yetiştirmeye, insanlara doğruyu ve hakkı öğretmeye ahdetmiş eğitim neferleri olarak buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, insan en şerefli varlıktır. İnsanın yaşam hakkı en temel haktır. Bunu sonlandırmaya kimsenin hakkı yoktur. Karayollarında araç ve yaya haklarını belirleyen trafik kuralları asla ihmal edilmemelidir. Bu kurallara uymayan kim olursa olsun, affedilmemeli, görmezden gelinmemeli ve cezaları ötelenmemelidir. Cezalar kesin ve kati olmalıdır. Toplumda sürücülerin hız limitlerine uyulmadığı, yaya geçitlerinde sürücülerin yayalara geçiş önceliği vermediği gibi çeşitli kuralların ihlal edilmesine rağmen gerekli cezai yaptırımların uygulanmadığı görülmektedir. Bu durum beraberinde sürücülerde rehavete neden olmakta, ancak yayalarda da ben geçerim, sürücüler durması lazım şeklinde bir algıya neden olmaktadır. Bunun için, kesin kuralların hem yayalara ve hem de sürücülere net olarak ifade edilmesi gerekmektedir. Kusurlu ve ölümlü trafik kazalarına sebebiyet veren her kim olursa olsun, cezasız kalmamalı ve trafikten men edilmelidir. Annelerin, babaların feryatları artık dinsin. Lütfen kurallara uyalım, insan hayatı bu kadar ucuz olmamalıdır. Meslektaşlarımız Suzan öğretmenle, Büşra öğretmenlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelere sabır diliyorum. Başta Nusaybin eğitim camiası olmak üzere tüm eğitim camiamızın başı sağ olsun" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup, trafik kazasının meydana geldiği yaya geçidindeki kaldırıma karanfil bıraktı.

Daha sonra Oğuzhan İlkokulunu ziyaret eden Memur-Sen yöneticileri, öğretmenlere başsağlığı dileyerek iki öğretmenin sınıfına karanfil bıraktı.

(Abdullatif Altunkaynak/ İHA)

Memur-Sen heyeti Nusaybin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza yerine karanfil bıraktı
Memur-Sen heyeti Nusaybin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza yerine karanfil bıraktı
Memur-Sen heyeti Nusaybin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza yerine karanfil bıraktı
Memur-Sen heyeti Nusaybin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza yerine karanfil bıraktı

Memur Sen, Nusaybin, Mardin, Eyüp, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Memur-Sen heyeti Nusaybin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza yerine karanfil bıraktı - Son Dakika


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