Üye Girişi
Memur Sen İl Başkanı Yıldız'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve ek gösterge açıklaması - Son Dakika

Memur Sen İl Başkanı Yıldız'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve ek gösterge açıklaması

20.01.2022 16:32
Memur Sen İl Başkanı Yıldız'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve ek gösterge açıklaması

Samsun Memur Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No'lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve ek gösterge düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Samsun Memur Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No'lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve ek gösterge düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminin kronik sorunlara çözüm üretilmeden, meslek kanunu ile ilgili beklentiler karşılanmadan sona erdiğini öne sürdü.

Salgının gölgesinde eğitim çalışanlarının, gayret ve özverili çalışmalarıyla tarihe geçtiklerini belirten Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığının okulları açık tutma iradesinin eğitim öğretimden vazgeçilmemesi adına doğru bir karar olduğunu vurguladı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun beklentilerini karşılayacak şekilde çıkarılması gerektiğini aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"TBMM Genel Kurulu'nda görüşme aşamasına gelen Öğretmenlik Meslek Kanunu konusunda somut adım atılması, 3600 ek gösterge vaadinin yerine getirilmesi, kariyer basamaklarının ücret artışlarıyla yeniden hayat bulması, aday öğretmenlikten asli öğretmenliğe geçişte yazılı sınavın kaldırılması, bir kısım sorunların çözümü için adım atılması, eğitim camiasında olumlu karşılanmıştır ancak meslek kanununun Meclis'e sevk edilen haliyle beklentileri karşılamaktan uzak oluşu eğitimcileri hayal kırıklığına uğratmıştır. Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenliği bütün boyutlarıyla ele almalı, her açıdan yapılandırmalı, sadece kariyere hapsetmemeli, öğretmenlerin sosyal ve mali haklarını geliştirmelidir."

Ek gösterge düzenlemesinin de tüm kamu görevlilerini kapsaması gerektiğini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek caydırıcı tedbirler alınmalıdır. Eğitim kurumu yöneticiliği, ikincil görev olmaktan çıkarılmalıdır. Okul bazlı ödenek uygulamasına geçilmeli, temizlik ve güvenlik personeli yetersizliği giderilmelidir. Öğretmen atama ve yer değiştirme süreçleri mağduriyete neden olmamalıdır. Genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının mali ve özlük hakları iyileştirilmelidir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği takvimi bir an önce yayımlanmalıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak yarıyıl tatilinin öğrencilerimiz için bir dinlenme dönemi olmasını temenni ediyor, eğitim çalışanlarına salgının gölgesinde geçen eğitim öğretim dönemi için verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz."

YORUMLAR
500

Eğitim Bir Sen, Hamdi Yıldız, Memur Sen, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memur Sen İl Başkanı Yıldız'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve ek gösterge açıklaması - Son Dakika


Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Rekabet Kurulu'ndan Digiturk'e 7 milyonluk ceza Rekabet Kurulu'ndan Digiturk'e 7 milyonluk ceza         
16:04
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50

Son Dakika Haberleri
16:28 Bakan Çavuşoğlu'ndan Rumlara PYD tepkisi: Bedelini ödetiriz
16:12 Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor
16:12 "Konya'dan belalım geldi..." Bunlar, aile sağlığı merkezinde katledilen hemşirenin son sözleri!
15:58 Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?
15:56 Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam
15:54 Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti
13:41 6 ay önce eşini kaybeden kadının en yakın arkadaşını çaldılar!
15:53 Süper Lig'de son durum: Üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu
15:52 Evde çıkan yangın iki kardeşi ayırdı: 11 yaşındaki ağabey öldü, 8 yaşındaki kardeş yaralı
15:45 En büyük ithalatçıyız! Her şeyimizi Ruslardan alıyoruz! Onlar ise geri gönderiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 16:38:24. #1.13#
SON DAKİKA: Memur Sen İl Başkanı Yıldız'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve ek gösterge açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement