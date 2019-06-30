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Memur-Sen İl Temsilciliğine İrfan Bakır seçildi

15 dakika önce

Memur-Sen Kastamonu İl Temsilciliğine Diyanet-Sen Kastamonu Şube Başkanı İrfan Bakır seçildi.

Memur-Sen İl Temsilciliğine İrfan Bakır seçildi, System.String[]
Memur-Sen Kastamonu İl Temsilciliğine Diyanet-Sen Kastamonu Şube Başkanı İrfan Bakır seçildi.

Memur-Sen Kastamonu İl Temsilciliği için Diyanet-Sen Kastamonu Şube Başkanı İrfan Bakır ve Eğitim Bir-Sen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaoğlu aday aldı. 51 delegenin oy kullandığı seçim sonucunda 29 delegenin oyunu alan Diyanet-Sen Kastamonu Şube Başkanı İrfan Bakır, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan Memur-Sen Konfederasyonu'nun Kastamonu İl Temsilcisi oldu.

Memur-Sen İl Temsilcisi İrfan Bakır, geçtiğimiz 4 yıl boyunca İl Temsilciliği görevini yürüten Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz'e yaptığı çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Konfederasyonu Kastamonu'da birlik ve beraberlik içerisinde Memur Sen'e yakışır bir şekilde temsil edeceğim. Daha öncede konfederasyon İl Temsilciliği görevinde bulundum. Bu konuda tecrübeliyim. Memur Sen'in her üyesinin ve tüm çalışanların haklarını her platformda dile getireceğim. Bizlerine teveccüh gösterip bu göreve layık gören çalışma arkadaşlarıma ve tüm Memur-Sen camiasına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:53 Kaynak: İHA
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