Üye Girişi
Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan'dan ek zam çağrısı - Son Dakika

Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan'dan ek zam çağrısı

03.01.2022 13:21
Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan'dan ek zam çağrısı

Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, memurlara ve memur emeklilerine ek protokol ile ilave ödeme yapılarak kayıpların telafi edilmesi gerektiğini bildirdi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, memurlara ve memur emeklilerine ek protokol ile ilave ödeme yapılarak kayıpların telafi edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kalkan, yaptığı yazılı açıklamada, toplu sözleşme görüşmelerinde memurlara sürekli gerçekleşmeyeceği biline biline hedeflenen enflasyon üzerinden zam teklif edildiğine dikkati çekti.

Bu yaklaşımın aralık ayı enflasyonu ve yıllık enflasyonun açıklanmasıyla yanlış bir yaklaşım olduğunun bir kez daha görüldüğünü aktaran Kalkan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ocak ayında belirlenen zam oranı yüzde 5, gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 36. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 29 civarında maaş zammı alacaklar. İnsanımızı etkileyen gerçek enflasyonun çok yukarılarda olduğu da bir gerçek. Diğer taraftan, 1 Eylül - 31 Aralık arasında ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonucu kur ve enflasyon artarken maaşlar erimeye, gelir dağılımında adaletsizlik büyümeye devam etti. Yeni yılla birlikte doğalgaza, elektriğe, benzine, motorine, MTV ve ÖTV'ye, harçlara, vergilere, toplu taşımaya ve bunun yanında gıda ürünlerine azımsanmayacak oranda zam yapıldı. Bu gerçekler görülmeli, ek protokol ile ilave ödeme yapılarak kayıplar telafi edilmelidir."

YORUMLAR
500

Aydın Kalkan, Memur Sen, Enflasyon, Memur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan'dan ek zam çağrısı - Son Dakika


Ortaokulda taciz skandalı! Kantinci tutuklandı, müdür binadan çıkmıyor Ortaokulda taciz skandalı! Kantinci tutuklandı, müdür binadan çıkmıyor         
13:20
İstanbul'da vaka sayıları patladı! Vali Yerlikaya uyardı! İstanbul'da vaka sayıları patladı! Vali Yerlikaya uyardı!         
13:11
Güzel sunucu Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı: Her şeyimi yardım kuruluşlarına bağışlıyorum Güzel sunucu Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı: Her şeyimi yardım kuruluşlarına bağışlıyorum         
13:05
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03

Son Dakika Haberleri
13:12 Merih Demiral dünya devlerini peşine taktı! Milli yıldızın yeni talibi Real Madrid
13:11 İstanbul'da vaka sayıları patladı! Vali Yerlikaya uyardı!
13:05 En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar
13:04 Güzel sunucu Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı: Her şeyimi yardım kuruluşlarına bağışlıyorum
12:52 Uyuşturucu kuryesi, İstanbul Havalimanı'nda bayılınca yakayı ele verdi
12:48 Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi
12:45 Muğla'da 2 yaşındaki Furkan Akmeşe'nin feci ölümü! İhmal iddiaları gündeme geldi
12:44 Büyükçekmece'de genç kız, bıçaklı saldırganın tacizine uğradı
12:22 Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi
12:21 Hindistan'da çirkin olay! Müslüman kadınlar internetten "satışa çıkarıldı"
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 13:26:33. #1.12#
SON DAKİKA: Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan'dan ek zam çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement