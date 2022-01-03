Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan'dan ek zam çağrısı - Son Dakika

Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, memurlara ve memur emeklilerine ek protokol ile ilave ödeme yapılarak kayıpların telafi edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kalkan, yaptığı yazılı açıklamada, toplu sözleşme görüşmelerinde memurlara sürekli gerçekleşmeyeceği biline biline hedeflenen enflasyon üzerinden zam teklif edildiğine dikkati çekti.

Bu yaklaşımın aralık ayı enflasyonu ve yıllık enflasyonun açıklanmasıyla yanlış bir yaklaşım olduğunun bir kez daha görüldüğünü aktaran Kalkan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ocak ayında belirlenen zam oranı yüzde 5, gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 36. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 29 civarında maaş zammı alacaklar. İnsanımızı etkileyen gerçek enflasyonun çok yukarılarda olduğu da bir gerçek. Diğer taraftan, 1 Eylül - 31 Aralık arasında ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonucu kur ve enflasyon artarken maaşlar erimeye, gelir dağılımında adaletsizlik büyümeye devam etti. Yeni yılla birlikte doğalgaza, elektriğe, benzine, motorine, MTV ve ÖTV'ye, harçlara, vergilere, toplu taşımaya ve bunun yanında gıda ürünlerine azımsanmayacak oranda zam yapıldı. Bu gerçekler görülmeli, ek protokol ile ilave ödeme yapılarak kayıplar telafi edilmelidir."