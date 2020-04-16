Memur-Sen kamu çalışanlarına koruyucu siperlik desteğinde bulundu - Son Dakika

Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen, Sağlık-Sen ve Birlik-Haber-Sen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahada görev yapan kamu çalışanlarına koruyucu siperlik desteğinde bulundu.

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı ve Memur Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının fedakarca çalışmalarına şahit olduğunu belirtti.

Pandemi sürecinde Kayseri'nin önemli bir sınavın ortasında olduğunu anlatan Kalkan, "Memur-Sen bu gibi zor süreçlerde her zaman devletinin ve milletinin yanında yer almıştır. Eğitim-Bir-Sen olarak Sağlık-Sen Şubemiz ve Birlik-Haber-Sen temsilciliğimizle birlikte bin 200 adet koruyucu maske dağıtımı yaptık." ifadelerini kullandı.

PTT ve sağlık çalışanlarına koruyucu siperlik desteğinde bulundukların aktaran Kalkan, şunları kaydetti:

"Memur-Sen olarak 'Şimdi vefa zamanı' kampanyasına ve 'Biz Bize Yeteriz' yardım kampanyasına birer milyon liralık maddi yardımda bulunduk. Bizler Memur-Sen olarak üzerimize düşen ne varsa gücümüz oranında sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışacağız. Şu süreçte işinin başında olan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, PTT çalışanlarına, büro çalışanlarına ve tüm kamu çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Halkımıza da evde kalın diyoruz."