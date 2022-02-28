Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Kalkan'dan 28 Şubat açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, 28 Şubat sürecinin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Kalkan, yaptığı yazılı açıklamada, darbenin toplumları ve ülkeleri kontrol altında tutmak için geliştirilen emperyalist bir mekanizma olduğunu belirtti.

28 Şubat'ın, "postmodern darbe" olarak tanımlanması gibi özellikleriyle önceki darbelerden farklı olduğunu aktaran Kalkan, şunları kaydetti:

"25 yıl önce yapılan, insan hakları, düşünce ve demokrasi tarihimizde bir kara leke olarak anılan, anılacak olan bu darbeyle, ülkenin maddi ve manevi kaynaklarının yok edilerek milletin dize getirilmesi amaçlanmış, hayatın her alanında ancak kaba sömürgecilerin işgalinde yaşanacak zulüm ve baskı düzeni egemen kılınmıştır. 28 Şubatçı ihanet şebekesi, asker, yargı, siyaset, medya, iş çevreleri ve kimi sözde sivil toplum kuruluşlarındaki iş birlikçileri ile bir dizi yasa dışı ve gayrimeşru uygulamayı zorbaca dayattılar. "