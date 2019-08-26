Son Dakika Haberleri: Memur-Sen, Kırşehir'de 'Emeğe saygı' açıklaması yaptı
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Memur-Sen, Kırşehir'de 'Emeğe saygı' açıklaması yaptı

1 saat önce

Sen Kırşehir Temsilcisi Mehmet Fatih Yavuz; "Memur-Sen ve yetkili sendikalarımızla katıldığımız, 5. Dönem tolu sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlandı" dedi.

Memur-Sen, Kırşehir'de 'Emeğe saygı' açıklaması yaptı, System.String[]

Sen Kırşehir Temsilcisi Mehmet Fatih Yavuz; "Memur-Sen ve yetkili sendikalarımızla katıldığımız, 5. Dönem tolu sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlandı" dedi.


Cacabey Meydanında toplanan sendika üyeleri, 'Memuruz, haklıyız, kazanacağız' sloganı ile toplu sözleşme sürecini anlattı. Memur-Sen Kırşehir Temsilcisi Mehmet Fatih Yavuz, "Memur-Sen ve yetkili sendikalarımızla katıldığımız, 5. Dönem tolu sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlandı" dedi 'Emeğe saygı, adalete davet' sloganı ile alanlara indiklerini ifade eden Yavuz, açıklamasında;


"Milyonlarca insanı ilgilendiren fakat kamu işvereninin konfederasyonumuza sunduğu teklifte yok saydığı sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3 bin 600 ek gösterge yardımcı hizmetler sınıfının genel idare sınıfına geçirilmesi, bayram ikramiyesi gibi 657 teklifimiz gayet makul teklifler olmasına karşın dikkate alınmamış ve herhangi bir teklif masaya getirilmemiştir" diye konuştu.


Sendika, temsilcilerinin yer aldığı açıklama slogan atılmasıyla sona erdi. - KIRŞEHİR

Mehmet Fatih, Memur Sen, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:34 Kaynak: İHA
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