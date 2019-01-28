Memur-Sen Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Şanlıurfa'da

Memur Sendikaları Konfederasyonu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Şanlıurfa'da kutlayacak.

Memur Sendikaları Konfederasyonu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Şanlıurfa'da kutlayacak. Konfederasyondan yapılan açıklamada tarihin ve insanlığın başlangıç noktası sayılan Şanlıurfa'da emeğin sesini yükselteceklerini belirterek, "1 milyonu aşkın üyesi ve aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaşın, emekçinin, çalışanın, "sesi ve sözü" konumundaki Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, tarihin ve insanlığın başlangıç noktası sayılan Şanlıurfa'da emeğin sesini yükseltecek"denildi.



Memur-Sen olarak, emek ve dayanışma günlerinde Türkiye'nin dört bir yanında olma geleneğinin sürdürüldüğü bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Konya, Kahramanmaraş, Kütahya ve Kocaeli'nden sonra 2018 Mayıs'ında Urfa'dan tüm insanlığa sesleneceğiz. Seslenirken şiar edindiğimiz mottolarmıza, insana, emeğe ve hakka dayanacağız. Geçmişten günümüze hak-batıl mücadelesinde pusulamız daima haktan ve halktan yana oldu. Zulümlerin, kapitalizmin ve haksız kazancın karşısında yer alarak, hakkın ve insanın sözünü yükselttik. Kapitalizme "hayır" emeğe ise "evet" dedik. Emeğin daima sermayeden büyük olduğunu meydanlardan defalarca deklare ettik.



Her fırsatta emek kurgusunun kutsiyetine yaptığımız atıflarla; "farklı bir dünya mümkündür" anlayışını benimsedik ve kapitalist kurgunun, "tek yol sermaye" dayatmalarına, insanı paranteze alan ve distopik bir gelecek tasavvuruna insanı zorunlu kılan kısıtlı anlayışına karşı çıktık.



Gelinen noktada, insanı felakete sürükleyenlere, devletleri zan altında bırakarak, darbe kapılarını aralayanlara, emeğin değil kapitalizmin sesini yükseltenlere, sermayeyi emeğin üstüne konumlandıranlara karşı 1 Mayıs'ta biz, Göbeklitepe keşfinden sonra, insanlığın başlangıç noktası sayılabilecek olan ve "şanlı" unvanına layık görülen Urfa'dan, emeğin ve tüm kamu görevlilerinin, insanlığın ve mazlum insanların sesini, sözünü ve taleplerini yükselteceğiz." - ANKARA

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