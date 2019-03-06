Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Masa Tenisi Turnuvasının İkincisini Düzenliyor

Memur-Sen Masa Tenisi Turnuvasının İkincisini Düzenliyor

58 dakika önce

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilciliğinin geleneksel hale getirdiği masa tenisi turnuvasının başvuru süreci başladı.

Memur-Sen Masa Tenisi Turnuvasının İkincisini Düzenliyor, System.String[]
Memur-Sen Adıyaman İl Temsilciliğinin geleneksel hale getirdiği masa tenisi turnuvasının başvuru süreci başladı.

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, konfederasyon olarak üyelerine sosyal, akademik ve sportif faaliyetlerle hizmet verebilmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, ikinci masa tenisi turnuvasını başlatacaklarını söyledi.

Başvuruların 8 Mart 2019 Cuma günü saat 17.00'da sona ereceğini kaydeden Başkan Ali Deniz, "Turnuvaya Memur-Sen Adıyaman temsilciliğine bağlı tüm sendikalarımızın üyeleri başvuru yapabilir. Turnuva 9-10 Mart tarihlerinde Adıyaman Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Başvurular https://docs.google.com/forms/d/1TPFwigSD5hRTOesDVDPpmZBfkG6a2ruEHzooYwtFfCg/edit adresinden online yapılabilir. Şu ana kadar başvuru sayısının beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Memur-Sen Adıyaman Temsilciliği olarak şehrimize ve şehrimizde görev yapan tüm kamu çalışanlarına, öğrencilere yönelik bu tür organizasyonlarda her zaman üzerimize düşeni yapacağız ve de yapıyoruz. Sendikal çalışmaları sadece ekonomik kazanımlarla sınırlandırmıyoruz, sosyal ve kültürel faaliyetlerle de ülkemizin ve şehrimizin insanının hizmetindeyiz. Organizasyonda her türlü desteği veren Adıyaman Gençlik Merkezi'ne ve organizasyonda görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:49 Kaynak: İHA

8 Mart, Ali Deniz, Adıyaman, Memur Sen, Güncel
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