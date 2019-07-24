Memur-Sen, memur maaşı zam teklifini açıkladı

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 5'inci dönem toplu sözleşmeleri için kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine zam teklifini açıkladı. Sendika, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere maaşlara yüzde 3 refah payı ve 200 lira seyyanen zammın yanı sıra, ilk 6 ay için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 7 zam yapılmasını önerdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve sendika üyesi memurlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenledi. Yalçın, toplu sözleşme masasına oturacak kamu işveren heyetini ve heyetin yaklaşımına yön veren siyasi iradeyi hakkın teslimi noktasında cömert olmaya davet ederek, maaş zamları ile ilgili tekliflerini açıkladı. Teklifin oransal zam, refah payı, seyyanen zam ve istikrar bulmuş bir teklif olarak enflasyon farkından oluştuğunu söyleyen Yalçın, "Bu çerçevede kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2020 yılı için 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı, taban aylığına 200 lira seyyanen zam, birinci altı ay yüzde 8, ikinci altı ay yüzde 7 oransal zam; 2021 yılı için 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yüzde 2 refah payı, birinci altı ay yüzde 6, ikinci altı ay yüzde 6 ve her iki dönemler için de enflasyon farkı şeklinde teklifimizi kamuoyuyla buluşturuyoruz" dedi.

'TEKLİFE GÖRE EN DÜŞÜK MAAŞ 3 BİN 908 LİRA'

Memur-Sen'in teklifine göre mevcutta 3 bin 334 lira olan en düşük memur (hizmetli bekar) maaşı 2020'de birinci 6 ay sonunda 3 bin 908 lira, ikinci 6 ay sonunda 4 bin 182 lira olacak. Teklif kabul edilirse en düşük memur maaşı 2021 yılı birinci 6 ay sonunda 4 bin 522 lira, ikinci 6 ay sonunda 4 bin 793 liraya yükselecek. Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu en düşük memurun 3 bin 852 lira olan maaşı ise, 2020 yılı sonunda 4 bin 798 lira, 2021 yılı sonunda ise 5 bin 498 lira olacak.

Ali Yalçın, 200 lira seyyanen zam yoluyla en düşük ve en yüksek devlet memuru maaşı arasındaki makasın oransal zam yoluyla açılmasına çözüm getirmek istediklerini, nispeten düşük maaş alan kamu görevlilerine bu yolla ilave maaş gelir artışı öngördüklerini kaydetti. Yalçın, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini, süreli-süresiz sözleşmeli ayrımına ve sözleşmeli personel istihdamı ayıbına son verilmesini istediklerini bildirdi.

'ÇOCUK YARDIMI 144 LİRA'

Yalçın, masaya getirecekleri diğer talepleri de şöyle açıkladı:

"Gelir vergisinde yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulanmalı ya da yüzde 15'i aşan kısım kamu işvereni tarafından tazmin olunmalı teklifini masaya sunuyoruz. Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulmalı ya da kamu görevlilerine 754 lira kreş yardımı yapılmalı teklifini masaya getiriyoruz. Toplu sözleşme ikramiyesinin yetkili sendika üyelerine bir kat artırımlı ödenmesini istiyoruz ve bu yolla toplu sözleşme ikramiyesini 103 liradan 216 liraya yükseltilmesini teklif ediyoruz. Kıdem aylığında ve yan ödeme puanlarında ve bunların hesaplanmasına esas katsayılarda artış istiyoruz. Eş yardımının 295 liradan 576 liraya, çocuk yardımının 35-70 liradan 144 liraya yükseltilmesini teklif ediyoruz. Giyecek yardımının kapsamı genişletilmeli ve yardım nakdi olarak ödenmeli anlayışını masaya taşıyor bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450 ikinci yıl 600 lira giyim yardımı istiyoruz."

'MEMURLARA DA BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLSİN'

Yalçın ayrıca, servis hizmetinden tüm kamu görevlilerinin yararlandırılmasını, servis hizmeti sunulamaması halinde nakit ulaşım yardımı yapılmasını, yemek servisi hizmetinin kapsamının genişletilmesini, yemek verilmeyen işyerlerindeki kamu görevlilerine öğün başına yemek ücreti ödenmesini istedi. Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin memurlara da verilmesini talep eden Memur-Sen Genel Başkanı, "Bu toplu sözleşmeyle bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de verilmeli, bayram öncesi kamu görevlilerinin eline 2 bin 630 tutarında bayram ikramiyesi geçmeli diyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmeli, kılık-kıyafet yasakları sona ermeli, kamu görevlileri özgürleşmeli teklifini masaya taşıyoruz. Ek gösterge konusundaki vaat yerine gelmeli, vaadin kapsamı adaletin gereği olarak genişletilmeli irademizi teklifimizle masaya taşıyor, kamu işverenine ek gösterge vaadini hayata geçirme imkanı sunuyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Muhammet BAYRAM/ ANKARA,