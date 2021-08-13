Memur Sen, pazarlık aşamasının başlaması için yeni teklif beklediğini bildirdi - Son Dakika

Kırklareli'nde bir grup kamu görevlisi, hükümetin memur zam teklifini yenilemesini istedi.

Memur-Sen Kırklareli Şubesi tarafından Dingiloğlu Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasını okuyan Murat Baltalı, beklentileri karşılayacak teklif, enflasyonun ezemeyeceği maaş istediklerini bildirdi.

Kamu görevlileri olarak çözüm bekleyen sorunların, enflasyon karşısında erimiş maaşlarının en etkili çözüm yeri olarak toplu sözleşme masasını gördüklerini belirten Baltalı, "Bu nedenle 4 milyona yakım kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisinin gözü kulağı toplu sözleşme masasıdır. Kamu işverenin dün açıkladığı teklif maalesef bu büyük kitlenin beklentilerini karşılamaktan uzak bir görüntü sergiliyor." diye konuştu.

Teklifin memuru enflasyon karşısında ezdirdiğini ifade eden Baltalı, yeni teklif beklediklerini kaydetti.

Baltalı, haklarını kazanmak, talepleri kabul ettirmek için her türlü eylem, etkinlik ve program için hazır olduklarını sözlerine ekledi.