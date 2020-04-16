Memur-Sen, PTT çalışanlarına kolonya dağıttı - Son Dakika

Memur-Sen Gaziantep İl Temsilciliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında ücretsiz maske dağıtımına başlayan PTT çalışanlarına kolonya verdi.

Memur-Sen İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, sendika tarafından hazırlanan cep kolonyalarının PTT çalışanlarına ve postacılara dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla her türlü zorluğun altından kalkılacağı aktarılarak, "PTT çalışanımıza, sivil toplum kuruluşlarımızdan tutun da Vefa Destek Gruplarımıza kadar herkes canla başla çalışarak ülkemiz için çalışmaktadır. Bu zor sürecin atlatılması için canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun. Bundan sonra da Memur-Sen ailesi olarak ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.