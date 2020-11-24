Memur-Sen sağlıkta tercihini yaptı - Son Dakika

Memur-Sen sağlıkta tercihini yaptı

24.11.2020 15:35
Memur-Sen sağlıkta tercihini yaptı, System.String[]

Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği ile Büyük Anadolu Hastanesi ile kurumsal sağlık anlaşması imzaladı.

Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği ile Büyük Anadolu Hastanesi ile kurumsal sağlık anlaşması imzaladı.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla olan kurumsal sağlık anlaşmalarına devam ediyor. Bu anlamda Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi ve Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız ve Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen düzenlenen kurumsal sözleşme imza töreninde bir araya geldi.

"Büyük bir aileyiz"

İmza töreninde konuşan başkan Yıldız, "Samsun Memur-Sen ve hizmet kolundaki diğer sendika şubelerimiz ile çok büyük bir aileyiz. Büyük Anadolu Hastaneleri ile yaptığımız anlaşmayla birlikte üyelerimiz ve birinci derece yakınları hastanenin sağlamış olduğu sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecekler. Memur-Sen Samsun ailesi olarak bu imkanı bize sağlayan Büyük Anadolu Hastanesi yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Hasta memnuniyeti odaklı hizmet

Genel Müdür Yardımcısı Esen ise, "Alanında uzman akademik kadrosu, güncel teknolojik donanımı ile kaliteli hizmet vermeye büyük önem gösteriyoruz. Tüm sağlık hizmetlerinde güvenilir, hasta ve hasta memnuniyeti odaklı ve kaliteli hizmet veren, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına saygılı, yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren öncü bir kuruluşuz. Bu anlamda bu imkanlardan daha iyi faydalanmaları amacıyla sivil toplum kuruluşları, kamu, kurum ve kuruluşlarıyla sağlık anlaşması imzalıyoruz. Bu anlamda çok büyük bir aile olan Memur-Sen gibi bir sivil toplum kuruluşuna sağlık hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Memur-Sen sağlıkta tercihini yaptı

Büyük Anadolu, Memur Sen, toplum, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Memur-Sen sağlıkta tercihini yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medya devi Facebook, İzmirli depremzedeler için 1 milyon TL'lik yardım yapacak Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz Rusya'nın korona aşısı Sputnik V'nin maliyeti 10 dolardan az olacak Eşini zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çeken caninin 34 yıl hapsi istendi ''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu
Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti         
15:50
Son Dakika! Türk gemisinde yapılan hukuksuz aramaya Bakan Akar'dan sert tepki: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat Son Dakika! Türk gemisinde yapılan hukuksuz aramaya Bakan Akar'dan sert tepki: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat         
15:34
Mustafa Denizli'nin açtığı davayı kaybeden kayınbiraderi hapis cezasına çarptırıldı Mustafa Denizli'nin açtığı davayı kaybeden kayınbiraderi hapis cezasına çarptırıldı         
14:55
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi         
14:33
Sokaklarda tek başında yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Sokaklarda tek başında yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu         
14:27
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı         
13:38
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı         
12:38
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim         
11:47
Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş         
11:18
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 16:01:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Memur-Sen sağlıkta tercihini yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei