Memur-Sen tarafından 1. Aile Kongresi düzenlendi - Son Dakika

Memur-Sen tarafından 1. Aile Kongresi düzenlendi

Memur-Sen tarafından 1. Aile Kongresi düzenlendi AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Kadın haklarını sonuna kadar savunmak, kadına karşı şiddete sonuna kadar karşı çıkmak, kadına karşı şiddet gösteren birisinin değil adam, insan dahi olmadığı bilinci ile kadına karşı şiddetin tüm...

Memur-Sen tarafından 1. Aile Kongresi düzenlendi

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş:

"Kadın haklarını sonuna kadar savunmak, kadına karşı şiddete sonuna kadar karşı çıkmak, kadına karşı şiddet gösteren birisinin değil adam, insan dahi olmadığı bilinci ile kadına karşı şiddetin tüm yollarını kapatmak mecburiyetindeyiz"

"Adem ve Havva'dan gelen bu aile yapısı, bir kadın ve bir erkekten oluşan aile yapısı aslında toplumların kök hücresidir"

" Birleşik Arap Emirlikleri'nin açıktan Filistin davasını satmasını protesto ettiğimizi açık bir şekilde ifade etmek istiyorum"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:

"Çalışma hayatının sağlamlığı ailenin da sağlamlığının teminatı olduğu gibi fay hatları da aile hayatındaki depremlerin önemli bir sebebidir"

ANKARA - Memur-Sen tarafından düzenlenen 1. Aile Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Kadın haklarını sonuna kadar savunmak, kadına karşı şiddete sonuna kadar karşı çıkmak, kadına karşı şiddet gösteren birisinin değil adam, insan dahi olmadığı bilinci ile kadına karşı şiddetin tüm yollarını kapatmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Memur-Sen tarafından düzenlenen 1. Aile Kongresi 'Disiplinler Arası Yaklaşımla Aile' başlığı altında gerçekleşti.

Aile olgusunun bütün toplumların ortak özelliği olduğunu belirten Kurtulmuş, "Cenab-ı Allah kainatı yoktan var etti. Kendi varlığı ile kainattaki tüm mahlukatı yarattı. Bu yaratılışın temelinde ise 3 tane temel olgu var. Bunlardan birisi, yaratılışın her noktasında var olan kusursuz ahenk, bir diğeri mükemmel bir denge ve bir başkası ise muhteşem benzersiz bir harmoni. Bu ahenk, denge ve harmoni üçü bir arada olduğu için kainat, Allah'ın yarattığı kurallar içerisinde kusursuz bir denge içerisinde işlemektedir" ifadelerini kullandı.

"Adem ve Havva'dan gelen bu aile yapısı, bir kadın ve bir erkekten oluşan aile yapısı aslında toplumların kök hücresidir"

İnsanlığın Adem ve Havva'dan itibaren bir fıtrat doğrultusunda hareket ettiğini ancak daha sonra insanlık fıtratına aykırı yollara başvurduğunu dile getiren AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, "Temel vazifemizin fıtrata uygun bir insanlık oluşmasını temin etmek ve bunu bir şekilde ortadan kaldıracak sapmaları ortadan kaldırmak ve insanlığı korumaktır. İşte ailenin korunması geliştirilmesi meselesinde de temel önceliğimizin bu olması gerektiğini belirtmek isterim. Fıtrat yaratımın ana eksenidir. Bu eksenden saptığınız zaman yaratılışın bir şekilde dışına çıkmış ve o kuralların ötesine geçmiş olursunuz. Bu bakımdan baktığımızda aile üzerine az önce ifade edildiği gibi, toplumu inşa eden ilk birim aile. Hangi toplumdan olursa olsun, hangi dinden, hangi kültürden, hangi çağdan olursa olsun, 19. yüzyılın ailesi başka 25. yüzyılın ailesi başka değildir. Birinci yüzyılın ailesi ne ise son yüzyılın ailesi de aynı mantık içerisinde ele alınmalıdır. Tabi ki zamanın şartları değişecek tabi ki değişen şartlar içerisinde insanlığın şartları da değişecek. Ama insanların ihtiyaçlarını sınırsız heva ve hevesler içerisinde değil fıtratın bize vermiş olduğu anahtar çerçevesinde göreceğiz ve halletmeye çalışacağız. Dolayısıyla Adem ve Havva'dan gelen bu aile yapısı, bir kadın ve bir erkekten oluşan aile yapısı aslında toplumların kök hücresidir. Bunun da altını çizmek isterim" şeklinde konuştu.

"Kadın haklarını sonuna kadar savunmak, kadına karşı şiddete sonuna kadar karşı çıkmak, kadına karşı şiddet gösteren birisinin değil adam, insan dahi olmadığı bilinci ile kadına karşı şiddetin tüm yollarını kapatmak mecburiyetindeyiz"

Kadının erkeğe erkeğin de kadına zerre miktar üstünlüğü yoktur diyen Numan Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Kadının ve erkeğin haklarının eşit olduğunu bize öğreten çok sağlam bir gelenekten geliyoruz. Birileri eğer kadın ve erkeğin yaratılıştan ya da insani özellikler bakımından üstünlük ve ayrıcalığı üzerinden konuşuyorsa bunun yanlış olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca Hz. Ali efendimiz Malik Bin Eşter'i vali olarak gönderirken şu tavsiyede bulunuyor 'Ey Malik! Bil ki insanlar iki sınıftır. ya yaratılıştan eşittir ya da dinde kardeştir.' Bu anlamda kainatın nimetlerinden istifade etmek anlamında yaratılışta eşit olan kadın ve erkeği birbirine düşman haline getiren zihniyet bir hastalıktır. Dolayısıyla bunlara karşı uyanık olmak ve ailemizi korumak durumundayız. Türkiye veya dünyanın başka yerinde aileyi kadın ve çocuktan ayrı ve bağımsız ele alamazsınız. Kadın haklarını sonuna kadar savunmak, kadına karşı şiddete sonuna kadar karşı çıkmak, kadına karşı şiddet gösteren birisinin değil adam, insan dahi olmadığı bilinci ile kadına karşı şiddetin tüm yollarını kapatmak mecburiyetindeyiz. Zaten kadına karşı şiddet bizim toplumumuzun geniş kesimlerinin nefret ile yaklaştığı ama maalesef bazı kendini bilmezlerin ise bir şekilde bunun içerisinde yer aldığı bir hastalıktır. Kadına şiddetin Türk toplumunun bir özelliğiymiş gibi gösterilmesini de şiddetle kınıyorum. Kadına karşı şiddet bir insanlıktır. Kim kadına karşı şiddet, her hangi bir gerekçe ile savunuyorsa, tecavüzden, istismara kadar, dayağa ve öldürmeye kadar yeltenenler insan değildir. Bunlara sonuna kadar karşıyız. İnsanlık suçu olduğunu sonuna kadar savunuyoruz. Ama bu kadına şiddetin sanki Türk toplumunun bir özelliğiymiş gibi gösterilmek istenmesini asla doğru bulmadığımı söylemek isterim."

"Birleşik Arap Emirlikleri'nin açıktan Filistin davasını satmasını protesto ettiğimizi açık bir şekilde ifade etmek istiyorum"

Filistin davasından hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini belirten Kurtulmuş, "Son günlerde kamuoyuna Amerika Başkanı tarafından ilan edilen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile yapmış olduğu yeni anlaşmayı, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin açıktan Filistin davasını satmasını protesto ettiğimizi açık bir şekilde ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Çalışma hayatının sağlamlığı ailenin da sağlamlığının teminatı olduğu gibi fay hatları da aile hayatındaki depremlerin önemli bir sebebidir"

Ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şunları kaydetti:

"Sapkın birliktelikler ve nikahsız ilişkilerle oluşturulan gayrı meşru yapılar geleneksel ailenin yerine yeni aile formları olarak ikame ediliyor. Bunun yanı sıra, başta İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun dilinde aile, kadının ezildiği, şiddetin merkezi kriminal bir mekan, bir olay yeri olarak negatif çağrışımların yıkıcılığı ile ele alınıyor. Medeniyet müktesebatımız bize büyük bir miras bıraktığı halde, aileyi toplumsal, dini, kültürel yapımıza yabancılaşmış fikirleri taşıyan düzenlemelerle koruyamayacağımız artık görülmelidir. Bu noktada bütüncül bir perspektifle olaylara ve olgulara yaklaşmak zorundayız. Biz, gerek ulusal ölçekte gerekse küresel ölçeğinde yürüttüğümüz faaliyetlerde hep bir konunun altını çiziyoruz. Hayatımız baştan çıkarıcı teorilerle daraltılıyor, parçalanıyor. Konuşmamın başında belirttiğim gibi bu teoriler insanı kuşatıp, yalıtıyor, tabiri caizse toza dönüştürerek atomize ediyor. Bu stratejinin taktik aparatı da çalışma hayatı. İnsan, emeği ile tehdit ediliyor, bu yetmiyor, emeğinin içi boşaltılıyor, büyük büyük teorilerle, ürettiği emek anlam kaymasına sebep oluyor. Eğer aileyi merkeze alarak toplumu, toplumsal sağlımızı da koruyacaksak, çalışma hayatına ilişkin adil çözümlerin paydaşı olmak zorundayız hep birlikte. Zira çalışma hayatının dinamikleri, aile hayatını etkilemenin ötesinde adeta onu yeniden şekillendirmektedir. Bu meyanda, emek mücadelesinin içinde yer alan biri olarak bizzat müşahede ettiğim şu gerçeğin altını çizmek isterim, Çalışma hayatı ailenin yaşadığı dönüşümlerin merkez üssüdür. Çalışma hayatının sağlamlığı ailenin da sağlamlığının teminatı olduğu gibi fay hatları da aile hayatındaki depremlerin önemli bir sebebidir. İster bir tespit isterse de bir uyarı olarak alınsın; açık ve net bir gerçeği ifade etmek istiyorum. Çalışma hayatında aileyi örseleyen her düzenleme aile hayatında yıkıma neden olmaktadır. İstihdam türünden emekliliğe, mesai düzeninden ücretlendirmeye değin çalışma hayatının geniş yelpazesindeki dinamiklerin her biri aile hayatını doğrudan etkilemekte, şekillendirmekte ve hatta belirlemektedir. Mevcut çalışma koşulları ve piyasa dinamikleri aileyi, piyasa imkanları içinde değerlendirmektedir. Aileyi korumak istiyorsak bize bakan yönüyle, öncelikle, yoksullukla ve gelir dağılımındaki adaletsizliklerle mücadele etmek, insan onuruna yaraşır işleri artırmak, iş-aile uyumunu, örneğin aile bütünlüğünü bozan, eşlerin ve çocukların ayrı kalmasına neden olan sözleşmeli istihdam gibi sorunları da ortadan kaldıracak nitelikte bir sistem oluşturmak zorundayız."

Programa, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın yanı sıra Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ile akademisyenler ve diğer davetliler katıldı.

Memur-Sen tarafından 1. Aile Kongresi düzenlendi

Memur Sen, AK Parti, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 15:44

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Memur-Sen tarafından 1. Aile Kongresi düzenlendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden yanıt vereceğiz PAOK, Beşiktaş'ın gündemindeki Nika Ninua'yı transfer etti Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı Barcelona'nın savunma oyuncusu Samuel Umtiti, koronavirüse yakalandı Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekler ortaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı Şanlıurfa, Malatya ve Siirt'te 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastım yoktu
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim 4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim         
17:40
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor         
17:24
Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda         
17:21
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi         
17:07
Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi         
16:40
Mahkeme sonucunu beğenmeyen Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi         
16:37
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi         
16:34
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında         
15:46
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti         
15:42
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu         
15:40
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti         
15:33
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi         
15:17
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı         
15:04
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi         
14:44
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp         
14:39
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı         
14:33
Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı         
13:52
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler "Bazı maçları TRT yayınlasın" önerisinde bulundu         
11:32
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı         
10:48
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var         
09:59
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada         
08:45
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek         
08:33
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
07:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 22:05:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Memur-Sen tarafından 1. Aile Kongresi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei