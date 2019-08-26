Son Dakika Haberleri: Memur-Sen tarafından Ankara'da 'Emeğe Kıymet, Adalete Davet' çağrısıyla basın açıklaması yapıldı-1.
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Memur-Sen tarafından Ankara'da 'Emeğe Kıymet, Adalete Davet' çağrısıyla basın açıklaması yapıldı-1.

20 dakika önce

Memur-Sen tarafından Ankara'da 'Emeğe Kıymet, Adalete Davet' çağrısıyla basın açıklaması yapıldı-1.

ANKARA-Memur-Sen tarafından Ankara'da 'Emeğe Kıymet, Adalete Davet' çağrısıyla basın açıklaması yapıldı-1

Memur Sen, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:35 Kaynak: DHA
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